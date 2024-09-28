以色列空袭击毙真主党领袖 伊朗警告以将面临“毁灭”

真主党领导人纳斯鲁拉与伊朗将领尼尔弗鲁尚在以色列空袭中丧生。以色列外长卡茨表示，纳斯鲁拉的死亡是以色列反恐行动的正当举措，他“罪有应得”，伊朗最高领袖哈梅内伊呼吁穆斯林支持真主党，局势进一步升级。

（德国之声中文网）真主党9月28日证实，其领导人哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）在以色列对黎巴嫩贝鲁特南郊达希耶（Dahiyeh）的一次空袭中遇难。与此同时，以色列外长以色列·卡茨（Israel Katz）在社交媒体X上表示，纳斯鲁拉的死亡是以色列“最正当的反恐行动之一”，并补充称纳斯鲁拉“罪有应得”。

卡茨称：“作为一名恐怖主义的首领，纳斯鲁拉的消灭是对以色列和全球安全的重大胜利。他早就应该被除掉，他的死亡为我们带来了一个更加安全的未来。”这一言论再次表明，以色列政府对纳斯鲁拉长期以来领导真主党的活动深感担忧，并坚信此次空袭是打击恐怖主义的关键一步。

伊朗革命卫队将领丧生

与此同时，伊朗官方证实，伊朗革命卫队副指挥官阿巴斯·尼尔弗鲁尚（Abbas Nilforushan）与纳斯鲁拉一同在此次空袭中丧生。伊朗领导层对这一事件高度关注，伊朗最高领袖阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）呼吁穆斯林支持真主党，并发誓继续支持黎巴嫩抵抗以色列的行动。伊朗副总统穆罕默德·雷扎·阿里夫（Mohammad Reza Aref）则发出强烈警告，称纳斯鲁拉的死亡将导致以色列的“毁灭”。

伊朗总统马苏德·佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）则谴责美国与以色列的合作，称纳斯鲁拉的死亡部分归因于美国为以色列提供的先进武器。

纳斯鲁拉多年来行踪隐秘（图为贝鲁特的一家咖啡馆内，人们在观看纳斯鲁拉讲话） 图像来源: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

伊朗誓言继续纳斯鲁拉的事业

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼（Nasser Kanaani）也在社交媒体X上表示，纳斯鲁拉的“道路将继续，他的神圣目标将在耶路撒冷的解放中实现。”

以色列军方发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）海军少将9月28日表示，以色列的行动旨在全面破坏真主党多年来在伊朗支持下建立的基础设施，特别是与恐怖主义活动相关的资源。以色列军方承诺继续打击真主党在黎巴嫩的军事资源，确保北部边境的安全。

伊拉克政府宣布为真主党领导人纳斯鲁拉及伊朗革命卫队将领尼尔弗鲁尚举行三天的全国哀悼。伊拉克与黎巴嫩、伊朗在政治和宗教方面有着深厚的联系，特别是在什叶派社区中，纳斯鲁拉被视为重要的抵抗领袖。

以色列国内对纳斯鲁拉的死亡普遍反应积极。特拉维夫和里雄莱锡安的许多市民庆祝这一消息，认为纳斯鲁拉的死亡将对以色列的安全产生积极影响。然而，也有部分人担心这会引发更大规模的冲突。

以色列持续空袭与真主党反击

与此同时，以色列加大了对黎巴嫩境内目标的空袭，导致多名真主党指挥官阵亡。真主党并未停止其跨境火箭袭击，警报声在以色列多地响起，居民奔向避难所。

哈桑·纳斯鲁拉曾是伊朗在中东的重要盟友，他帮助将真主党打造成了黎巴嫩以及整个阿拉伯世界的一股强大的武装力量。

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