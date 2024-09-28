以色列称已经击毙真主党领导人纳斯鲁拉

在以色列与真主党之间的武装冲突不断升级之时，以色列军方宣称已经在一次“精确打击”行动中将该民兵组织领导人纳斯鲁拉击毙。真主党和伊朗方面尚未做出回应。

（德国之声中文网）以色列方面宣称已经击毙了极端伊斯兰主义武装真主党的领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）。一名以色列军方发言人周六在社交平台X上发文称：“哈桑·纳斯鲁拉不会再给世界带来恐怖主义了。”

据以方称，纳斯鲁拉是在周五以色列空军对真主党民兵指挥总部实施的一次“精确打击”中死亡的，该总部位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的达希耶（Dahiyeh）。目前真主党以及支持该民兵组织的伊朗方面都尚未对此消息做出回应。以色列空军周六早晨继续对真主党位于黎巴嫩境内的目标进行攻击。

围绕纳斯鲁拉的生死周五出现了一些互相矛盾的消息。先是伊朗媒体称，这名真主党领导人处境安全。路透社周五也从纳斯鲁拉身边的消息来源获知他还活着。但是当夜又有一名内部人士表示，纳斯鲁拉已经失联。真主党方面始终未对这些消息做出任何表态。

纳斯鲁拉多年来行踪隐秘（图为贝鲁特的一家咖啡馆内，人们在观看纳斯鲁拉讲话） 图像来源: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

哈桑·纳斯鲁拉1960年出生于贝鲁特郊区一个贫穷的什叶派家庭。纳斯鲁拉青年时期学习神学，并加入了什叶派政治和准军事组织阿迈勒（Amal）运动。后来他参与创建了真主党。1992年，当时的真主党领导人遭以色列袭击身亡后，纳斯鲁拉成为其继任。

真主党是个什么样的组织？

他因领导2006年战争、迫使以色列从黎巴嫩南部撤军而被许多人视为偶像。不仅在黎巴嫩，在叙利亚和阿拉伯世界其他国家，纳斯鲁拉的形象出现在广告牌和纪念品商店的各种小摆设上。

但也有一部分黎巴嫩人指责他将自己国家的命运与伊朗捆绑在一起。纳斯鲁拉还被认为是一个务实的人，能够做出政治妥协。

由于害怕以色列的暗杀，他多年来一直过着隐居生活，发表演讲也不会在公开场合，而是在秘密地点。

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（路透社等）

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