以色列球迷在荷兰遭袭 阿姆斯特丹市长谴责“反犹”事件

（德国之声中文网）以色列球迷在阿姆斯特丹遭到袭击后，以色列总理办公室表示，已派出两架飞机营救本国公民。以色列总理内塔尼亚胡在与荷兰首相肖夫（Dick Schoof）的通话中谈到了“蓄意的反犹太主义袭击”，并呼吁加强对荷兰犹太人社区的安全措施。

阿姆斯特丹市长哈尔瑟玛 (Femke Halsema) 表示，以色列球迷“遭到围攻、虐待，还有人向他们投掷烟花”。哈尔瑟玛谴责“反犹太主义”事件。警方称，5人受伤被送往医院。共有62人被捕。

球赛开始前的以色列球迷 图像来源: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

以色列驻美国大使馆：“暴徒袭击了无辜的以色列人”

以色列驻美国大使馆对外通报表示，以色列特拉维夫马卡比足球队昨天（7日）在阿姆斯特丹同荷兰阿贾克斯球队进行完一场比赛之后，数百名马卡比球队的球迷在离开球场时遭到袭击。以色列驻美国大使馆在X上将施暴者称作“袭击无辜以色列人的暴徒”。

以色列外交部建议所有身处阿姆斯特丹的同胞不要佩戴犹太或以色列标志。荷兰方面最初要求以色列球迷不要离开酒店。后来这些球迷可以乘坐公共交通工具去机场。荷兰方面表示，部署了当地的安全部队来保护这些以色列球迷。

以色列总统赫尔佐格在X上写道：“我们今天早上看到了自（2023年）10月7日以来我们希望再也不要看到的恐怖、令人震惊的图像和画面：目前在荷兰阿姆斯特丹市中心发生的针对特拉维夫马卡比球迷和以色列公民的反犹太大屠杀。”

赫尔佐格还表示，他相信荷兰当局正在采取一切必要措施保护以色列人。

被许多国家列为恐怖组织的哈马斯于去年10月7日对以色列公民进行了大屠杀。据以色列军方统计，这次大屠杀夺去了 1100多以色列人的生命。约250人在加沙地带被劫持为人质。根据哈马斯当局提供的数字，在以色列随后展开的军事行动中，巴勒斯坦领土上有43000多人丧生。

以色列新任外长萨尔（Gideon Saar）说，热爱自由的国家不能允许“肆无忌惮的仇恨”在街头蔓延。 图像来源: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

以色列外长：袭击事件“为欧洲和世界敲响了警钟”

以色列新任外长萨尔（Gideon Saar）称，在阿姆斯特丹发生的袭击事件“为欧洲和世界敲响了警钟”。他说，热爱自由的国家不能允许“肆无忌惮的仇恨”在街头蔓延。萨尔强调说，历史得出的教训是：“从对犹太人的迫害和暴力开始，也永远不会以犹太人为结尾”。他宣布，他将在短时间内前往荷兰，会见荷兰政府高级代表和犹太社区的成员。

据《以色列时报》报道，社交网络上传播的视频片段还显示，以色列人在阿姆斯特丹高呼反对阿拉伯人和巴勒斯坦人的口号，这表明在夜间袭击发生之前就存在紧张局势。

在一些视频中，一些蒙面袭击者追赶以色列球迷并殴打他们。在一些画面中，行凶者踢打已经躺在地上的人。目前尚不清楚这些视频是否真实以及在什么时间拍摄。

(德新社、法新社、路透社、美联社)

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