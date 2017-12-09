以色列月球探测器进入太空

（德国之声中文网）本周四，在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心，搭载以色列"创世纪"（Beresheet）号月球探测器的"猎鹰9"运载火箭发射升空。提供运载火箭的是美国太空探索公司SpaceX。这家公司的首席执行官就是特斯拉创建人伊隆·马斯克（Elon Musk）。

升空大约30多分钟之后，火箭同"创世纪"号月球探测器分离。探测器开始了为期7周长的奔月之旅。按照计划，"创世纪"号应该在4月11日登陆月球表面。

"猎鹰9"运载火箭同时携带的还有一枚印度尼西亚的通信卫星以及美国空军研究实验室的一颗实验卫星。

负责研制"创世纪"号月球探测器的是以色列国内一家名叫SpaceIL的非政府组织。如果这次登月计划能够成功，这将不仅是以色列实现的首次探月行动，更是全球首次完全由私人资助的探测器登陆月球使命。这一探月项目耗资1亿美元。

俄、美、中之后的以色列

"创世纪"号月球探测器虽然带有用于测量月球磁场的测量装置，但是它的主要任务还是成功着陆月球表面。到目前为止，只有美国、俄罗斯和中国的探测器在月球表面成功着陆过。所以这个项目对以色列来说有着更强的标志性意义。探测器上携带的一个"胶囊"里放着几张刻录了儿童照片的CD、以色列的一些标志物、二战犹太人大屠杀幸存者的纪念物以及一本圣经。

"创世纪"号月球探测器的研究项目开始于2010年，当时非营利组织SpaceIL从谷歌Lunar XPrize大赛中获得3000万美元的资助。按照比赛最初设定的时间，到去年3月前能够成功登陆月球表面的团队赢得比赛。可是没有一家参赛团队在这一时限内完成任务。不过，以色列团队没有停止项目，而且现在终于把探测器送入了太空。

洪沙/叶宣 （法新社、德新社、路透社）