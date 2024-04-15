以色列會否報復伊朗？拜登勸納坦雅胡三思

（德國之聲中文網）伊朗週六（4月13日）襲擊以色列，總計發射超過300枚飛彈和無人機，大多數都被美國、英國和部分阿拉伯國家攔截下來。有分析指，約旦參與了擊落行動，此舉被視為意料之外；約旦則表示，擊落進入其空域的無人機和飛彈，是為了保護其人民安全。

以色列軍方發言人哈加里（ Daniel Hagari）週日（14日）表示：「這是第一次有這樣的聯盟，攜手對抗伊朗及其代理人在中東的威脅。」他說，各國的聯合軍事回應，可能是中東地區抗衡伊朗的「戰略同盟」起點。

不過，以色列的戰時內閣召開會議後，仍未決定下一步該怎麼做。據路透社報導，戰時內閣成員傾向對伊朗採取報復行動，但對於時間點以及規模有意見分歧。

美國則盼能透過外交管道降低局勢。路透社引述一名美國資深官員說法稱，美方認為以色列有「採取行動保護自身」的自由，但美國「並不會設想自身參與這樣的行為」。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）14日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，美國不希望中東衝突升級，也不尋求與伊朗展開一場更廣泛的戰爭。

據《紐約時報》報導，美國總統拜登告訴以色列總理納坦雅胡要「三思」，仔細思考升高衝突的風險。兩人在伊朗襲擊事件之後通過電話，而根據白宮的聲明，拜登向他重申美國對以色列安全的承諾「如鋼鐵般堅定」，並說以色列已展現出有能力抵禦攻擊，「向其敵人釋放出明確訊號，也就是他們無法有效威脅到以色列安全」。柯比稱，納坦雅胡「很明白」拜登的立場。

以伊大使在安理會言詞交火

伊朗13日首度對以色列發動直接攻擊，並稱這是為回應4月1日伊朗駐敘利亞使館遇襲一事。當時有7名伊朗革命衛隊的成員喪命，而伊朗認為這是以色列所為。

聯合國安理會14日針對伊朗襲擊事件，在紐約召開緊急會議。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）指控伊朗違反國際法，呼籲安理會應制裁伊朗，且應把伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

「打瞌睡按鈕不再是選項，唯一的選項就是譴責伊朗，並動用一切必要手段，讓他們為這可怕的罪行付出沉重代價。」埃爾丹還透過平板電腦播放影片，示意伊朗大使觀看；據稱，該影片拍攝到以色列攔截耶路撒冷阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）上空的伊朗無人機。

不過，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）堅稱該國是在行使其「固有的自衛權」，並主張以色列對加薩的人民犯下「種族滅絕」，要求安理會立即對以色列採取懲罰措施；他認為安理會未能負起責任維護國際和平穩定，因此伊朗「別無選擇」只能採取行動。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）則表示，「中東岌岌可危，一場毀滅性的全面衝突真的有可能降臨在當地人民身上」。他盼各方「最大程度地克制」，並警告道，任何武力報復行為都違反國際法。「無論是中東地區還是世界，都禁不起更多戰爭了。」

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭極端主義武裝團體哈馬斯對以色列發動攻擊，以色列予以回擊，戰事持續至今約6個月。根據哈馬斯控制的加薩衛生部，有超過3萬3千名加薩居民死亡；以色列統計則指出，大約有1千多名以色列人喪命。

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线

G7譴責伊朗

七大工業國集團（G7）14日發聯合聲明譴責伊朗對以色列「前所未有」的襲擊，批評伊朗此舉進一步破壞區域穩定，可能導致「無法控制的區域緊張局勢升級」。

G7聲明寫道：「我們要求伊朗及其代理人停止攻擊，而我們隨時準備好，對於進一步破壞區域穩定的作為採取更多措施。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，若能促使加薩停火，將有助於伊朗和以色列之間的緊張局勢降溫。

傳伊朗提前通知土耳其

路透社引述匿名的土耳其消息人士說法，伊朗在襲擊以色列之前，事先告知了土耳其，且美國曾透過土耳其向伊朗表達，伊朗採取任何行動都必須「有限度」。

此消息人士說，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）過去一週曾針對伊朗的計劃，跟美國和伊朗討論過。據稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向菲丹表示，中東的緊張升級對所有人都不利。

土耳其外交部證實了曾與美方討論，並表示不希望緊張局勢再升級，而土耳其也會繼續致力於避免進一步的區域衝突。

（綜合報導）

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