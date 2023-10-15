以色列推迟发动地面进攻 中国特使将访中东

（德国之声中文网）据《纽约时报》援引3名以色列高级军官表示，原定于周末开始进攻，但由于多云天气，能见度差，令军机和无人机带难以给地面攻击提供空中支持，进攻被推迟。这次进攻的目标是打击加沙地带恐怖组织哈马斯的政军领导层。上周六，哈马斯在以色列边境地区发动恐怖袭击。以色列军方本周五凌晨呼吁巴勒斯坦人24小时内离开加沙北部。不过联合国方面指出，人口密集的加沙地带北部地区不可能在以色列所规定的24小时内撤出平民，并警告这会引发严重的人道危机。

与此同时，以色列军军方发布了关于加沙地带民众疏散的时间窗口。以色列军队发言人在社媒上以阿拉伯语发布公告，表示加沙市和加沙地带北部居民在当地时间周日10:00到13:00可以用安全通道撤离。在这段时间内，军队不会袭击该通道。据军方数据，在发出撤离的呼吁后，数十万巴勒斯坦人已往南部撤退。约有 230 万巴勒斯坦人居住在加沙地带。

加沙地区的巴勒斯坦人正在为应对以色列国防军即将发动的地面进攻做准备。以色列军方在周六晚间发布一份声明中说："部队和士兵已部署到全国各地，并准备为下一阶段的战争做好更充分的准备，重点是一次重要的地面行动。“德国外交部周日以安全风险为由，发布了针对以色列、巴勒斯坦和黎巴嫩的旅行警告，敦促游客暂时不要前往这些国家和地区。

以色列之敌哈马斯

中国特使推动和谈

中国中东问题特使翟隽下星期将访问中东，推动哈马斯和以色列停火，推动双方和谈。

在周日（10月15日）接受中国官媒央视采访时，翟隽表示:“(冲突)当前冲突仍在持续升级，进一步扩大外溢的前景令人深感担忧。”他透露周五会见了阿拉伯联盟驻华代表。翟隽还说：“下周，我将访问中东地区有关国家，同各方进一步加强协调，我们工作的方向是停火止战、保护平民、缓和局势、推动和谈。“

拜登分别与巴以领导人通话

美国总统拜登分别与以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯就冲突中保护平民的问题进行了会谈。白宫称，拜登与内塔尼亚胡讨论了“无辜平民“获得水、食物和医疗服务的问题。拜登重申，他将支持保护平民的一切努力。最近一轮冲突爆发后，以色列封锁了加沙地带，切断了对当地的食品、水源以及能源的供应。

阿巴斯向拜登通报了他为向巴勒斯坦民众，特别是加沙地带民众提供急需的人道主义援助所做出的努力，但加沙地带并不在阿巴斯的管辖之下，自2007年哈马斯接管加沙以来就一直在那里掌权，之后也未再举行选举。白宫表示，拜登和阿巴斯还谈到了美国与联合国和中东地区所有伙伴合作事项，确保向加沙平民提供人道主义援助的努力。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



（美联社，路透社，法新社等）

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