以色列探测器登月失败

以色列本有望成为成功登月的全球第四个国家，但在最后一刻因航天器出现技术故障而失败。
（德国之声中文网）以色列太空探测器"创世纪"号（Beresheet）登陆月球失败。该项目协调员卡恩（Morris Kahn）在特拉维夫控制中心的实况电视转播中表示，太空探测器在登陆前引擎出现故障，看来是在月球表层撞毁。卡恩说： "我们没有成功，但是我们进行了尝试。"
实况转播期间可以听到工作人员在说太空探测器应该减速才能完成软着陆，但是引擎却停止运转。之后重达585公斤的太空探测器与地面失去联络。一名工作人员说："我们到达了月球，但不是我们想要的方式。"
如果此次尝试没有失败的话，以色列将成为继苏联(1966)、美国（1966年）和中国（2013年）之后第四个成功登月的国家。 除此之外，"创世纪"号也将成为有史以来登陆月球的第一个私人资助的航天探测器。
七周前从佛罗里达州升空
该太空探测器于2月22日从美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角空间站发射升空。在为期7周的时间里在太空飞行了约650万公里。"创世纪"号由美国商业巨头埃隆·马斯克（Elon Musk）的私人航天公司SpaceX使用猎鹰9号火箭送入太空。以色列私营企业SpaceIL 与该国最大的军火制造商之一-以色列航空航天工业公司（IAI）合作建造了"创世纪"号航天器。
大约一个星期以来，"创世纪"号探测器一直绕月飞行并完成了几个重要的演习。航天器上配备着一个记录着许多电子数据的装置，其中包括儿童图、大屠杀幸存者的回忆和以色列国旗。 3月初，航天探测器从太空将第一张图片发送到地球。
李京慧/凝炼 (德新社、法新社、美联社)