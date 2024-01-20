 以色列据报空袭叙利亚 数名伊朗革命卫队成员丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2024

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时政风云

以色列据报空袭叙利亚 数名伊朗革命卫队成员丧生

消息人士对路透社表示，以色列周六朝叙利亚首都大马士革发动导弹袭击，一栋建筑被夷为平地，造成四名伊朗革命卫队成员丧生，其中包括该部队在叙利亚的情报部门负责人。

大马士革空袭现场图片

大马士革空袭现场图片

（德国之声中文网）在伊朗国家电视台播放的一份声明中，伊朗革命卫队证实其四名军事顾问在以色列的空袭中丧生，稍后将公布进一步细节。据伊朗国家电视台报道，被锁定的建筑是伊朗顾问位于大马士革的住所。

以色列长期以来一直针对叙利亚境内与伊朗有关的目标进行轰炸，该国未立即就此发表评论。在去年10月7日伊朗支持的、被欧盟、美国、德国等国列为恐怖组织的巴勒斯坦极端伊斯兰组织哈马斯突袭以色列后，以色列转而采取更致命的打击行动。

叙利亚国家电视台报道称，大马士革梅泽赫区的一栋建筑疑为以色列袭击的目标，但没有提供更多细节。据叙利亚其他地方媒体报道，整个叙利亚首都都听到了爆炸声。

来自与叙利亚当局及伊朗关系密切组织的消息人士对路透社表示，这幢遇袭的多层楼建筑由支持叙利亚总统阿萨德的伊朗顾问所使用，它被「精准定向的以色列导弹」彻底夷为平地。

这名消息人士表示，还有第五人丧生，但暂时无法确认国籍。

来自与叙利亚当局及伊朗关系密切组织的消息人士对路透社表示，这幢遇袭的多层建筑被「精准定向的以色列导弹」夷为平地

来自与叙利亚当局及伊朗关系密切组织的消息人士对路透社表示，这幢遇袭的多层建筑被「精准定向的以色列导弹」夷为平地

大马士革Al-Mowasat医院院长阿明（Essam Al-Amin）对路透社表示，周六袭击发生后，他的医院接收了一具尸体和三名伤员，其中包括一名女性。

目击者在看到救护车和消防车聚集在被封锁的袭击现场周围。周六上午，救援人员在瓦砾堆中持续进行营救工作。

稍早前有报道称巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）成员在被轰炸的建筑中。但该组织发言人对路透社表示，没有组织成员在空袭中受伤。

作为对哈马斯对以色列10月7日恐怖袭击的回应，以色列发动了地空战争，旨在消灭实际控制加沙的极端伊斯兰组织哈马斯。这场冲突波及整个中东地区，导致叙利亚、黎巴嫩、伊拉克北部和红海地区的暴力冲突不断。

去年12月，以色列的一次空袭就造成两名伊朗革命卫队成员丧生。12月25日在大马士革附近的另一场袭击中，一名负责叙利亚和伊朗之间军事协调的伊朗革命卫队高级顾问被炸死。

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（路透社）

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