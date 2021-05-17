以色列拒绝美国在耶路撒冷恢复领事馆

（德国之声中文网）以色列总理贝内特（Naftali Bennett）再次表示拒绝来自美国的一项在耶路撒冷建立领事馆的建议。这将是一个专门为巴勒斯坦人服务的美国领事馆。他说，作为以色列首都的耶路撒冷没有地方能够腾出来给这样一个建筑物使用。

内内特总理重复他一向在这个问题上表达的立场，“耶路撒冷是一个国家的首都，这个国家是以色列。”

以色列外长拉皮德（ Yair Lapid） 随后向美国做出一项建议，可以把美国领事馆建到位于被以方占领的约旦河西岸的拉姆安拉市。目前，由阿巴斯领导的巴勒斯坦自治政府的所在地就在拉姆安拉市。

拉皮德外长说，以色列方面对这样的方案没有问题。

阿巴斯的一名发言人随即驳回了拉皮德的建议。他对路透社表示，巴勒斯坦只会同意将领事馆建在耶路撒冷，他还称，拜登政府曾对此做出承诺。

以色列将整个耶路撒冷市看作是他们不可分割的首都，巴勒斯坦人则将1967年被以色列占领的耶路撒冷东部看作是未来建国后的首都。

这一矛盾在2018年变得更为激化，时任美国总统特朗普将原设在特拉维夫市的美国大使馆迁往耶路撒冷，将领事馆降级到属于美国驻以色列大使馆管辖的一个部门，而一直以来，该领事馆对巴勒斯坦人而言事实上行使着使馆的功能。

拜登政府上台后，国务卿布林肯承诺将重新开放该领馆。但他没有宣布具体日期。领事馆事务将又是一个考验美以关系、美巴关系的棘手问题。

观看视频 00:54 以巴再爆衝突





以巴冲突升级，前景令人担忧 近年巴以最严重冲突 根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙地带伤亡惨重 巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列发动猛烈空袭 周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙媒体大楼被击中 以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



（美联社、路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。