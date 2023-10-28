以色列扩大对加沙地面攻势 联大通过决议呼吁人道主义休战

（德国之声中文网）在大规模空袭和炮击的掩护下，以色列步兵和装甲车于28日继续向加沙地带的北部推进。以军方发言人称，该国正在扩大地面行动范围。

据德新社报道，以色列方面称在过去的一夜中击毙了大量的哈马斯和其它武装成员，以色列军机、导弹和炮弹对加沙地带的大约150个目标进行了打击。



据以方称，被击毙人员中包括哈马斯空中行动指挥官拉卡巴（Asem Abu Rakaba）。以方将此人视为10月7日哈马斯针对以色列恐怖袭击行动的策划者之一。

当时有超过1400人在哈马斯突破边界线对以色列发动的恐袭行动中死亡。随后以色列对哈马斯武装宣战。美国、欧盟等多国政府将哈马斯定义为恐怖组织。

有关哈马斯的“地道战” 我们知道多少？

对加沙的全面军事进攻将在“未来数日内”展开

德国之声驻以色列记者Rebecca Ritters认为，在过去的一夜里以色列空袭的“火力更猛”且“频率更高”。她还表示，由于加沙地带的通讯中断，“一些非政府组织报告说，他们与所有工作人员都失去了联系”。

以色列炮轰过后的加沙地带



这位身在耶路撒冷的女记者表示不断接到有关加沙地带周边地区发生战斗的报告。她补充说，她“预计军队将在未来几天内进入该地区”。

联大通过决议呼吁人道主义休战 以色列强烈抗议

10月27日，联合国大会第十届紧急特别会议通过一项决议，谴责所有针对巴勒斯坦和以色列平民的暴力行为，呼吁立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。



过去两个星期，四份有关以巴冲突的决议草案均未获得安理会通过。根据联大1950年通过的第377A(V)号决议，如果安理会由于常任理事国缺乏一致意见，而使其无法履行维护国际和平与安全的首要责任，联合国大会应立即审议此事。



这份联大决议草案是由约旦代表阿拉伯国家集团提交的。在27日举行的表决中，有120票赞成、14票反对和45票弃权。其中美国、以色列均投了反对票，德国、英国、日本、韩国、印度等国投了弃权。中国和俄罗斯都投了赞成票。法国、西班牙、比利时等欧盟国家也投了赞成票。

10月27日的联合国大会表决结果

根据联合国发布的消息，决议“谴责所有针对巴勒斯坦和以色列平民的暴力行为，包括一切恐怖主义行为和无差别攻击，以及一切挑衅、煽动和毁坏行为，呼吁立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动”。



决议呼吁撤销以色列要求加沙居民撤离的命令，“坚决反对任何强行迁移巴勒斯坦平民的企图”。与此同时，决议也呼吁“立即无条件释放所有被非法关押的平民”，要求遵照国际法保障他们的安全、福祉和人道待遇。



决议还强调必须防止该区域进一步不稳定和暴力升级。与安理会决议不同，联大决议并不具有约束力和国际法效力。

联合国为何解决不了世界问题？



以色列驻联合国代表埃尔丹（Gilad Erdan）在决议通过后表示，“这是联合国和人类至暗的一天”。他对决议中“只字未提哈马斯”表示不满。并且表示“联合国的合法性已经荡然无存”。他还强调以色列将采取必要的行动进行自卫，致力于消灭哈马斯，解救被绑架的人质。

人质家属要求以色列政府“给出解释”

在被哈马斯绑架的200多名人质中，目前只有4人获释。在以色列军方对加沙地带发动大规模轰炸行动之后，人质的家属要求以色列政府给出解释。据信这些被绑架人员也被扣押在该地区。

一个由人质和失踪者家属组织的论坛发表声明表示，“被扣押的人质的命运渺茫，他们也会成为轰炸受害者”，这令家属们感到愤怒。“战时内阁中没有一个人愿意出来，向家属们解释一件事情：地面进攻行动是否会危及身在加沙的229名人质的安危”，该声明写道，对于焦急等待的家属来说，每一分钟都是煎熬。

（德新社、路透社、美联社、法新社）

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。