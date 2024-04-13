以色列或将遭伊朗袭击？拜登发警告　德国促公民撤离

（德国之声中文网）美国总统拜登本周五（4月12日）再次强调，美国“将支持以色列，我们将协助捍卫以色列，伊朗不会成功”。当被问及对伊朗的态度时，他简短地说：“不要发动袭击。”拜登在本周三（4月10日）已经向以色列保证，美国将 “坚定不移地”支持以色列。

鉴于伊朗可能对以色列发动攻击，美国还宣布将向中东派遣增援部队。美国政府消息称，将调集额外资源到中东，“以加强地区威慑力量并增加美军的保护”。目前暂时还没有关于增援具体方式的细节。此前，美国国家安全委员会发言人柯比再次强调，美国仍然认为，伊朗的潜在威胁“具体而真实”。美国将支持以色列的防御，另一方面确保自己在该地区的部队“做好适当的准备”。

与此同时，德国外交部再次呼吁德国公民尽快离开伊朗。外交部还提及了对伊朗、以色列和巴勒斯坦的旅行警告。外交部在官网上表示：“当前的地区紧张局势，尤其是以色列和伊朗之间的紧张局势，存在突然升级的危险”，安全局势可能会“毫无征兆地迅速恶化”。法国等其他国家也警告本国公民不要前往相关地区。

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz，社民党）周五表示，考虑到伊朗可能采取行动，德国非常重视风险。他和德国外长贝尔博克 （Annalena Baerbock，绿党）已尽力发布了所有提示，“以避免发生军事活动”。德国总理府表示，正在努力让中国在这场不断升级的冲突中发挥斡旋作用。在被问及中国是否参与缓和局势的努力时，肖尔茨说：“我们正在广泛地、全方位地交谈。” 他在本周末开启三天对中国的访问。

德国总理访中：俄乌战争下的外交挑战

美国国务卿布林肯此前曾呼吁中国以及沙特阿拉伯等国家对伊朗施加影响，防止冲突升级。中国方面则坚持认为，美国必须在冲突中发挥“建设性作用”。

伊朗精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周三发出威胁，要对以色列进行报复，原因是，伊朗驻叙利亚首都大马士革大使馆遭以色列导弹袭击，领馆大楼被完全炸毁，并造成16ÈË死亡，其中包括两名伊朗革命卫队（IRGC）的高级成员：圣城旅（Al-Kuds）高级指挥官扎赫迪（Mohammed-Resa Sahedi）及其副手拉希米（Mohammed Hadi Hadschi Rahimi）。扎赫迪据称与真主党领袖纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）关系尤为密切。

以色列外长卡茨警告说：“如果伊朗从其领土上发动攻击，以色列将作出回应并打击伊朗。”以色列国防部长也表达了类似的观点。

由于紧张局势，德国汉莎航空公司暂停了往返伊朗首都德黑兰的航班。该公司一名发言人在周五晚间表示：“鉴于当前形势，汉莎航空经过仔细评估后，决定将自德黑兰往返的航班暂停至4月18日。”汉莎航空也暂时不会飞经伊朗领空。



伊朗是被许多国家列为恐怖组织哈马斯的盟友。哈马斯去年10 月 7 日对以色列发动的严重袭击引发了加沙战争。根据以色列发布的数据，约有 1170 人在这场袭击中丧生，另有 250 人在加沙地带被劫持为人质。此后，以色列在加沙地带采取了大规模军事行动。据哈马斯控制的卫生部称，迄今已有超过 3.3万 人丧生。该数字无法得到独立核实。

（法新社等）

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