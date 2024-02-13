以色列总统和巴勒斯坦总理都将出席慕尼黑安全会议

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）周一（2月12日）表示，以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）和巴勒斯坦总理什塔伊耶（Mohammad Shtayyeh）等数百名高级官员将出席本周举行的慕尼黑安全会议。

以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯在加沙地带的战争已进入第五个月，28000多名巴勒斯坦人和约1430名以色列人在这场战争中丧生，战争至今看不到结束的迹象。

哈马斯被以色列以及美国、英国、欧盟等西方国家认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯以及联合国方面则并未对该组织进行这样的认定。

什塔伊耶来自巴勒斯坦权力机构，该机构总部设在以色列占领的约旦河西岸。目前尚不清楚他和赫尔佐格是否会面。

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聚焦以哈、俄乌冲突

霍伊斯根说，以色列与哈马斯的战争、俄罗斯入侵乌克兰以及非洲之角的冲突将是这次会议的主要议题。会议将于本周五至周日在德国南部城市慕尼黑举行，全球防务和安全高级官员将出席会议。

霍伊斯根表示，北约和欧洲防务的未来也将是一个重要话题。

美国前总统特朗普日前表示，美国可能不会保护国防开支不足的北约盟国免遭俄罗斯的潜在入侵，这引起了北约和欧洲的愤慨。

获释人质将出席

霍伊斯根在新闻发布会上说："我们显然不想只描绘一幅黑暗的画面，相反，我们将在地平线上寻找一线晨光。"

霍伊斯根说，获释的以色列人质和哈马斯人质的亲属也将参加会议期间的一项活动。

联合国秘书长古特雷斯将宣布会议开幕。霍伊斯根补充说，其他与会者还包括美国国务卿布林肯、美国副总统哈里斯、中国最高外交官王毅、德国总理肖尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩以及黎巴嫩、卡塔尔和伊拉克政府首脑。

七国集团（G7）的外长们将在会议期间举行面晤。

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西方国家人民对前景悲观

海上安全委员会（简称海安会，MSC）政策和分析主管邦德（Tobias Bunde）说，海安会的年度报告强调了西方国家对其安全和繁荣前景的高度悲观的情绪。

例如，近一半的德国公民认为，10年后他们国家的安全和富裕程度将下降。

邦德说："这与中国和印度等国家形成了巨大反差，在这些国家，大多数人的看法要乐观得多。"

"在许多西方社会，全球化成果分配不公以及当前世界秩序无法满足他们期望的感觉正在蔓延。"他说，这反过来又抑制了国际合作的愿望，例如在气候变化等问题上。

在60场活动中发言的250人中，约有27%来自全球南部地区，这是该地区发言人士迄今为止在大会上所占比例最高的一次。

（路透社）

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