以色列总理在美国国会演讲 佩洛西：史上最糟糕的一次

以色列总理内坦尼亚胡7月24日在美国国会发表演讲。国会大厦外，数千人举行示威抗议。一些民主党议员抵制内坦尼亚胡的演讲，美国国会众议院前议长佩洛西称，他的这次演讲是所有在美国国会发表演讲的外国政要中最糟糕的一次。

（德国之声中文网）7月24日下午，以色列总理内塔尼亚胡在美国国会发表讲话。这是他第四次在美国国会发表演讲，创下了外国领导人在美国国会演讲的记录。

演讲中，内塔尼亚胡反击呼吁加沙停火的批评者，并号召组成全球联盟对抗伊朗政权。他指责伊朗政权为示威者提供资金并支持在美国的反以色列抗议活动，称支持加沙的和平示威者是"伊朗有用的白痴"，并号召美国和以色列"必须站在一起"，对抗德黑兰及其代理人。"我们的敌人就是你们的敌人。我们的战斗就是你们的战斗。我们的胜利就是你们的胜利"，内塔尼亚胡说这番话时，全场许多人起立并报以掌声。

内塔尼亚胡在演讲中坚决捍卫以色列针对哈马斯的战争，并誓言要继续对抗这些巴勒斯坦武装分子，直到取得"全面胜利"并让哈马斯扣押的剩余约70名人质获释。他反驳外界对以色列军事行动的批评，称有关以色列对加沙地带巴勒斯坦人进行种族灭绝的指控是"无耻的诽谤"。内塔尼亚胡勾勒出一个"去极端化"的战后加沙计划的模糊轮廓，并宣称未来以色列和美国的阿拉伯盟友之间可能会结成联盟。

内塔尼亚胡在演讲中还介绍了获释的被哈马斯扣押的人质及其家人。去年10月7日被哈马斯劫持，上个月获救的中以混血儿诺亚·阿尔加马尼（Noa Argamani）等曾被哈马斯扣押的人质及其家人在众议院大厅旁听席观看了内塔尼亚胡的演讲。诺亚·阿尔加马尼身患癌症的中国母亲在她被救出不久后去世。

以色列解救四名被哈马斯劫持的人质 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

内坦尼亚胡还呼吁美国加快对以色列的军事援助。他说，"美国加快的军事援助可以大大加速结束加沙战争，并有助于防止中东爆发更广泛的战争。"

据路透社报道，他的这番呼吁在民主党人中激起强烈反对。他们对内塔尼亚胡的演讲中没有任何确保和平到来的实质性内容感到愤怒。

部分民主党人抵制

据路透社报道，唯一的巴勒斯坦裔美国众议员拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）在会场上挥舞着标语，称内塔尼亚胡为"战犯"，指控他犯有种族灭绝罪。50多名民主党议员缺席内塔尼亚胡的演讲，包括预计将成为民主党总统候选人的副总统·哈里斯(Kamala Harris)。她选择按事先的计划在印第安纳波利斯发表政治演讲。不过，哈里斯计划在内塔尼亚胡访问华盛顿期间与他会面。共和党副总统候选人、党参议员万斯也没有出席内塔尼亚胡的演讲。

内坦尼亚胡7月24日在美国国会演讲现场 图像来源: Drew Angerer/AFP/Getty Images

抵制内塔尼亚胡演讲的参议院排名第2号的民主党人迪克·德宾民主党人(Dick Durbin)在一份声明中批评以色列在加沙的战争实施方式"是一种超出任何可接受的自卫水平的野蛮战略。"他说，"内塔尼亚胡拒绝考虑任何为以色列人和巴勒斯坦人双方都提供安全保障的和平计划，这与和平结束这场长年冲突是不一致的，"德宾说。"我会支持以色列，但我不会站出来为其现任总理欢呼。"

国会大厦附近的数千名抗议者 图像来源: Nathan Howard/REUTERS

内坦尼亚胡演讲当天，美国国会大厦附近数千名抗议者举行游行示威，谴责加沙战争及其造成的人道主义危机。有示威者焚烧了内塔尼亚胡的肖像。活动人士被警察驱离，多名抗议者被捕。

巴勒斯坦激进组织表示，内塔尼亚胡在讲话中"误导"了国际社会，"挫败了所有旨在结束战争和达成释放囚犯协议的努力。"

美国国会众议院前议长佩洛西在社交媒体X上发文评价说，"内塔尼亚胡今天在众议院的演讲，是迄今所有受邀并有幸在美国国会发表演讲的外国政要中最糟糕的一次。"佩洛西没有到场倾听内坦尼亚胡在美国国会的演讲。

内塔尼亚胡将于本周四在白宫会晤拜登，讨论战争的最新进展，然后将于星期五飞往佛罗里达州，在海湖庄园与特朗普会面。

（路透社等）

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