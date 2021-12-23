以色列开始施打新冠疫苗第四剂加强针

（德国之声中文网）位于以色列特拉维夫的舍巴医院（Schiba）宣布，从本周一（12月27日）开始对接种第四剂新冠疫苗展开研究。该医院大约150名在8月20日前接种了第三剂疫苗的医务人员现在将接种第四剂疫苗。这些医务人员此前都接受了血清检测，所有人的抗体水平都低于700。

舍巴医院表示，这是全球范围内首例针对第四剂疫苗的研究。传染科主任医生雷科夫-尤查（Gili Regev-Jochai）说：“现在我们要研究第四剂疫苗对接种者体内抗体水平以及防止感染新冠病毒会形成怎样的影响。另外我们还会监控接种第四剂的安全性。”

用第四剂阻挡奥密克戎变种

由于奥密克戎（omikron）变种病毒传播的速度超过以往所有变种，上周，以色列已经宣布60岁以上的人群开始接种第四剂疫苗。以色列政府专家组还 建议，医疗系统的工作人员也应该接种第四剂。

以色列的第四波疫情已经结束。但是最近一段时间该国新增病例数又开始重新增加。以色列国内人口数量约为940万，完整接种疫苗的人口比例仅为60%左右。31%的以色列人完全没有接种新冠疫苗。还有9%的以色列人的“疫苗护照”已经过期，这意味着这些人在接种完第二剂疫苗6个月后没有接种加强针。

(德新社, 路透社)

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