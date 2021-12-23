 以色列开始施打新冠疫苗第四剂加强针 | 科技环境 | DW | 27.12.2021

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科技环境

以色列开始施打新冠疫苗第四剂加强针

在接种新冠疫苗的问题上，以色列走在很多国家的前面。当德国仍在加紧接种第三剂加强针的时候，以色列为了应对奥密克戎变种的侵袭已经开始接种了第四剂的接种。

Israel Coronavirus l Vierte Impfung l Professor Jacov Lavee, Sheba Medical Center in Ramat Gan

（德国之声中文网）位于以色列特拉维夫的舍巴医院（Schiba）宣布，从本周一（12月27日）开始对接种第四剂新冠疫苗展开研究。该医院大约150名在8月20日前接种了第三剂疫苗的医务人员现在将接种第四剂疫苗。这些医务人员此前都接受了血清检测，所有人的抗体水平都低于700。

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为预防反弹的新冠疫情造成重症或死亡，以色列开始为60岁以上人群施打新冠疫苗第三针加强针。此外，该国也批准为5至11岁患有慢性病的高风险儿童接种新冠疫苗。

在全球各地展开新冠疫苗接种运动之际，以色列的接种率已领先全球。为增加疫苗保护力，以色列决定为60岁以上族群施打第三剂疫苗。

在接种新冠疫苗的进度方面，以色列在全球范围内遥遥领先。从12月20日开启接种工作以来，以色列国内已有367万人接种了疫苗，相当于该国总人口的40%。

舍巴医院表示，这是全球范围内首例针对第四剂疫苗的研究。传染科主任医生雷科夫-尤查（Gili Regev-Jochai）说：“现在我们要研究第四剂疫苗对接种者体内抗体水平以及防止感染新冠病毒会形成怎样的影响。另外我们还会监控接种第四剂的安全性。”

用第四剂阻挡奥密克戎变种

由于奥密克戎（omikron）变种病毒传播的速度超过以往所有变种，上周，以色列已经宣布60岁以上的人群开始接种第四剂疫苗。以色列政府专家组还 建议，医疗系统的工作人员也应该接种第四剂。

以色列的第四波疫情已经结束。但是最近一段时间该国新增病例数又开始重新增加。以色列国内人口数量约为940万，完整接种疫苗的人口比例仅为60%左右。31%的以色列人完全没有接种新冠疫苗。还有9%的以色列人的“疫苗护照”已经过期，这意味着这些人在接种完第二剂疫苗6个月后没有接种加强针。

 (德新社, 路透社)

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