以色列对黎巴嫩南部发起地面攻势 百万人流离失所

以色列军方表示已开始对黎巴嫩南部发起“地面攻势”。联合国对此表示震惊，并警告不要发动 “大规模地面入侵”。与此同时，黎巴嫩总理表示以方攻击已造成约百万人逃离家园。

（德国之声中文网）黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）呼吁联合国提供援助，称黎巴嫩正面临“历史上最危险的阶段之一”。他表示，以色列攻击造成黎巴嫩约百万人流离失所。据联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的数据，流离失所的100万人中，90%在过去一周内逃离家园。该机构与米卡提共同发起了一项规模为426百万美元（约合383百万欧元）的人道主义援助呼吁，助受到不断升级的冲突和随之而来的人道主义危机影响的平民。

以色列军方周二（10月1日）表示，真主党称其袭击了边境的 “敌军士兵 ”之后，以色列军队已开始对黎巴嫩南部的村庄发起 “地面攻势”。

尽管国际社会呼吁局势降级，但以色列仍誓言继续与真主党作战。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）对媒体表示，以色列向其主要武器供应方美国通报了行动。美国总统拜登周一早些时候表示，他反对以色列采取地面行动。他说："我们现在就应该停火。

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真主党二把手卡西姆（Naim Qassem）在领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）去世后的首次电视讲话中说，“如果以色列决定从陆地进攻，真主党战士已经做好准备”。

法新社报道，周一晚些时候，以色列军方开始了针对黎巴嫩南部边境地区真主党的“有限、局部和有针对性的突袭”。军方并未透露参与入侵的士兵人数，不过军方表示：“这些目标位于靠近边界的村庄，给以色列北部社区构成了直接威胁。”周一晚上，以色列军队宣布将与黎巴嫩北部接壤的三个地区划定为“封闭军事区”。

联合国周二对地面攻势表示震惊，并警告不要发动 “大规模地面入侵”。联合国人权办发言人斯罗塞尔（Liz Throssell）接受媒体采访时表示："随着以色列和真主党之间的武装暴力升级，给平民造成了可怕的后果，我们担心以色列对黎巴嫩发动大规模地面入侵只会导致更大的痛苦。”

（美联社，路透社，法新社等）

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