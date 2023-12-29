以色列宣布新大使人选 意大利：我们不欢迎他！

（德国之声中文网）意大利反对以色列驻罗马新大使的上任，因为此人之前曾任职约旦河西岸地区一个以色列定居点的市长。根据外交消息，以色列外交部7月表示，在马勒阿杜米姆（Maale Adumim）定居点担任市长的卡什里尔（Benny Kashriel）在2024年夏季接替届时将退休的大使巴尔（Alon Bar）。

72 岁的卡什里尔自 1992 年以来一直担任马勒阿杜米姆定居点的市长，这里是约旦河西岸最大的定居点之一，有近 4 万居民。他是以色列总理内塔尼亚胡领导的右翼利库德党的成员。以色列外长科恩在宣布这项任命时表示，卡什里尔的经验和专业能力有助于加强以色列与意大利在安全和地区稳定事务，以及经济和能源领域的合作。

两国方案 能化解以巴争端吗？

有外交消息人士向法新社透露，以色列尚未提交新任大使的授权申请。不过，意大利政府已多次发给伊瑟里的通告中明确表示拒绝这项任命。以色列外交部未回应法新社的置评请求。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府支持以色列对加沙地带极端组织哈马斯采取行动。与此同时，意大利也提倡用两国方案处理中东问题。色列在其所占领的约旦河西岸和东耶路撒冷建立联合国认定为非法的定居点，意大利将以色列定居点视为和平进程的一个主要障碍。

(法新社等)

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