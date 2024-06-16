以色列宣布加沙部分地区“战术性停火”

以色列军方6月16日早晨宣布，即日起在加沙南部地区实行“战术性停火”，时间为每天8点到19点之间，从而为援助物资开放通道。不过，停火仅限于以军在地图上所画的人道援助物资运输通道沿线。而且停火遭到了以色列多名内阁部长的公开反对。

（德国之声中文网）以色列国防军在其社交媒体X（前推特）以及电报账号上表示，每日战术性停火的决定是在和联合国等国际机构协商后做出的，旨在增加人道援助物资进入加沙的数量。以军称，局部战术性停火的区域为从埃及加沙边界的凯雷姆沙洛姆沿着萨拉丁大道前往北方的通道。

不过，局部停火之决定遭到了以色列右翼极端政治势力的抨击。以色列警察部长本-格维尔(Itamar Ben-Gvir)在社交媒体上写道："我们最优秀的士兵在战场上倒下，此时却有人做出这样的决定，这样的蠢货不配其位。"财政部长斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)则说："继续交给哈马斯的人道援助物资将让他们保有权力，从而威胁到我们取得的战果。"以色列当地媒体还报道称，国防部长加兰特(Joav Galant)也对停火时机感到不满，他并没能提前获知该决定。

加沙面临灾难性饥荒

持续了八个月的加沙战争导致了当地平民陷入了人道主义灾难。援助机构指出，加沙地区严重缺乏食品等基本生活物资，成千上万的人没有足够的水和食物，大量儿童营养不良。

联合国世界粮食计划署此前警告说，继加沙北部地区后，加沙南部地区民众很快也将陷入灾难性的饥荒。该机构副执行主任斯考(Carl Skau)本周访问加沙地区后表示，加沙南部地区的状况正在急剧恶化，大约有一百万民众被从拉法市驱赶出来，在烈日下拥挤在沿海的一小片区域内。斯考还说，尽管加沙北部形势有所缓解，但是食物分配并未得到持久保障。

以军宣布的战术性停火区域并不包含加沙南部大城市拉法。就在6月15日，以军通报称，又有8名以色列士兵在打击极端武装哈马斯的军事行动中身亡。此前，哈马斯方面也宣布在拉法市袭击了一辆运兵车，造成多名以色列士兵伤亡。

控制加沙的哈马斯被以色列以及许多欧美国家认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯、土耳其等国以及联合国方面始终拒绝做出该认定。去年10月开始的加沙战争也起始于哈马斯武装分子突然发动针对以色列的大规模袭击。根据以色列当局的数据，哈马斯在袭击中杀害了近1200人，另有251人质被劫持入加沙地带。以色列随后在加沙地区发动了大规模清剿行动。哈马斯控制的加沙卫生部称，以色列的军事行动已经造成至少37290人身亡。

（法新社、德新社等）

以色列右翼阻挠援助加沙 左翼人士出手相助 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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