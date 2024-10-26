以色列：完成对伊朗报复性打击 伊朗：准备应对以色列"侵略"

经过大约三小时的袭击之后，以色列军方宣布对伊朗的报复性打击行动已经结束，并警告伊朗不要进一步升级冲突。伊朗称已做好应对以色列任何"侵略"行为的准备。

（德国之声中文网）以色列国防军（IDF）周六（10月26日）凌晨对伊朗军事目标进行了打击。

经过大约三小时的袭击之后，以色列军方宣布此次打击行动已经结束，并警告伊朗不要进一步升级冲突。

以色列国防军表示，此次空袭是对"伊朗数月来持续攻击"的回应。以色列曾表示会回应伊朗于10月1日对其领土的导弹袭击。

伊朗的袭击是在9月底黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）在以色列的空袭中丧失之后发生的。

哈马斯政治领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）于7月在德黑兰的一次爆炸中身亡，伊朗官员也认为是以色列所为。

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以色列："完成对伊朗袭击以色列的回应"

以色列国防军的最高军事发言人在社交平台X上表示，针对伊朗的任务已完成。

以色列国防军发言人哈加里（Daniel Hagari）在一段视频中表示："我可以确认，我们已完成了对伊朗袭击以色列的回应。"

哈加里称："我们对伊朗的军事目标进行了精准打击，成功遏制了对以色列国家的直接威胁"。

他说："我们有能力也有果断行动的决心，随时准备保卫以色列"。

以色列军方表示，其飞机袭击了伊朗的导弹制造设施，这些设施用于生产伊朗过去一年向以色列发射的导弹。

声明指出，这些导弹对以色列公民构成了直接而紧迫的威胁。此外，军方还表示袭击了地对空导弹阵地及伊朗的其他空中防御设施。

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沙特阿拉伯谴责对伊朗的空袭

沙特阿拉伯谴责以色列对伊朗军事目标的袭击，称其为"对主权的侵犯"及违反国际法。

沙特阿拉伯呼吁各方保持最大克制，并呼吁国际社会推动地区冲突的降级。

沙特阿拉伯和伊朗近期正在努力建立更紧密的关系，之前因地区竞争、石油出口政策以及与西方国家的不同交往，两国关系长期紧张。

伊朗称袭击后航班恢复

伊朗宣布，周六凌晨的空袭导致该国多处军事设施受损，但暂停的航班将于周六早上恢复。

据官媒伊朗通讯社（IRNA）报道，民航组织发言人称，"航班将于（当地时间）上午9:00恢复正常"。

英国政府：升级对任何一方都不利

在以色列对伊朗军事目标发动空袭后，英国政府表示支持"以色列在国际人道法框架内的自卫权"。但其发言人在一份声明中警告称，"进一步的升级对任何一方都不利"。

声明还提到，英国政府正密切关注事态发展。

美国国防部长获知以色列空袭消息

五角大楼证实，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）已与以色列国防部长加兰特（Yoav Gallant）进行通话，了解了以色列国防军对伊朗的打击行动。

五角大楼新闻秘书莱德（Pat Ryder）表示，奥斯汀部长"重申了美国对以色列安全及自卫权的坚定承诺"。

奥斯汀还强调，美国决心阻止"任何行动方"利用当前紧张局势扩大战争范围至整个中东地区。

声明说，"部长重申了美国加强了在该地区的军事态势，以保护美国人员、以色列及其他地区盟友免受来自伊朗及其支持的恐怖组织的威胁"。

以色列没有打击伊朗石油基础设施或核设施

美国官员称，以色列的打击目标是伊朗的军事设施，而非石油基础设施和核设施。

以色列军方警告伊朗，称伊朗若再度升级，将"付出沉重代价"。

以色列军方发言人哈加里在声明中表示，"如果伊朗政权犯下再次升级的错误，我们将不得不作出回应。我们的信息很明确：所有威胁以色列国家安全并试图将地区拖入更广泛冲突的人都将付出沉重代价。"

伊朗表示准备应对以色列"侵略"

伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社（Tasnim）称，伊朗已做好应对以色列任何"侵略"行为的准备。

塔斯尼姆援引消息人士称，"毫无疑问，以色列将为其任何行为付出相应代价"。

作为对以色列空袭伊朗军事目标的回应，伊朗支持的伊拉克伊斯兰抵抗力量宣布对以色列北部的一个"军事目标"发动了无人机袭击。

该组织在Telegram的声明中表示，"伊拉克的伊斯兰抵抗战士在周六黎明时对阿卡的一处军事目标发动了无人机袭击"。

（综合报道）

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