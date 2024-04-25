以色列媒体称加沙乱葬坑并非以军所为

以色列媒体引述图像分析称，在加沙地带发现的乱葬坑并非恐怖组织哈马斯所声称由以色列军队所为。与此同时，哈马斯发布一名以色列人质的视频。

（德国之声中文网）《以色列邮报》周三晚间引述对图像材料的分析称，在加沙南部汗尤尼斯的纳赛尔医院附近的乱葬坑早在以色列军队的地面攻势到达该地区以前就已存在。报道称，这是由独立分析人士对卫星和视频图像进行评估的结论。报道称，哈马斯及阿拉伯媒体散播的对以色列的指控是错误的。

此前据美国CNN报道，哈马斯控制下的Civil Defense组织称，以色列军方撤离该地点后，在该处发现有324具遗体的乱葬坑。这一说法无法确认。联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）以及欧盟安全与对外高级官员均对发现乱葬坑的报道表示震惊，并呼吁对事件背景进行独立调查。

周二晚间，以色列驻日内瓦大使馆发表声明称，有关这是以色列军方所为的说法毫无依据。以色列士兵仅仅是在搜寻以色列人质时，对乱葬坑中的遗体进行了检查。"检查是按照情报部门提供的线索，完全是只在可能有人质下落的地点小心进行的。"声明称，逝者的尊严得到维护。检查的巴勒斯坦人遗体放回原地。

以色列军方也做出类似表态，并称这些遗体是此前巴勒斯坦人埋葬的。以色列发布了视频，称显示巴勒斯坦人在以色列军方到来前挖掘这些坟墓的画面。

哈马斯视频：以色列人质指责内塔尼亚胡

与此同时，哈马斯发布了一则显示以色列一名人质的视频。该视频中，23岁的有以色列、美国双重国籍的苟德伯格-波林（Hersh Goldberg-Polin）指责内塔尼亚胡政府对人质弃之不顾。而这是苟德伯格-柏林被哈马斯劫持200余天以来首次传递出他还活着的讯息。他的父母近七个月来一直为儿子的命运奔走，包括与美国总统拜登、教宗方济各会面。

哈马斯发布这一视频后，数十名抗议者在周三至周四夜前往内塔尼亚胡私人官邸前，要求"将人质带回家"。示威者与警方发生冲突。

数周前，以色列还曾估计尚未返回的约130名人质中，可能近100人还活着。如今，以色列担心其中可能有明显更多的人已经死亡。

（德新社、路透社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。