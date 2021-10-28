 以色列媒体：将起诉向中国出口巡航导弹的公司和个人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2021

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以色列媒体：将起诉向中国出口巡航导弹的公司和个人

据以色列媒体报导，因未获许可等多个理由，该国检方准备起诉多个向中国出口巡航导弹的个人和公司。

Drohne Heron TP für Deutschland: Erfolgreicher Testflug in Israel

以色列为德国制造的Heron型无人战斗机

（德国之声中文网）据《耶路撒冷邮报》报导，以色列政府将起诉3家本土公司以及10名公民，指控他们在没有获得国家许可的情况下，向中国出口巡航导弹。

本周一（12月20日），以色列检察院经济司已向嫌疑人下达了公诉通知。其中理由包括：破坏国家安全、违反武器法、违反军备出口控制法以及洗钱等罪状。

报导称，这几家公司及个人制造了数十枚巡航导弹，并在以色列本土对它们进行测试。之后，导弹在进行伪装后交送中方。但报导还指出，中国军方没有使用这些弹道导弹。

今年2月，以色列情报局最早注意到并开始调查该案。

在以色列-中国弹道导弹生意中，扮演中心角色的是以色列太阳天空公司(Solar Sky company)老板梅纳舍(Ephraim Menashe),他的公司不仅是弹道导弹的制造商之一,他本人牵线多家中国公司参与购买弹道导弹。

美国禁止以色列向中国出售先进武器

《以色列时报》也报导了这一事件。该报报导，上世纪九十年代后期至本世纪初，美国曾多次要求以色列取消向中国出售费尔康空中早期预警雷达系统（Phalcon airborne early detection radar systems）以及攻击雷达系统的哈比无人机（Harpy drones），以色列最后听从了美国的要求。从那以后，没有华盛顿的点头，以色列再也没有向中国出售过高端武器。

2006年，以色列国防部设立了专门的军备出口控制局，规范以色列本土国防器械的出口事宜。在与国外公司成交之前，相关以色列公司必须向该局提交申请，获批后才能向海外出口军备以及相关的技术。

报导指出，以色列军火出口业十分强大，提供近20万人的就业机会，这还不包括为它们提供软件、硬件、原材料等服务领域的人数。

对其实施监控的军备出口控制局，工作方式并不透明，它的目标是确保以色列武器不被敌对国家购置、从而反过来对以色列构成威胁。

（综合报道）

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