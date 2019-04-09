以色列大选 现任总理可望成功连任

(德国之声中文网) 以色列周二 (4月9日) 举行国会大选，而最新的非官方结果显示现任总理内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu) 可望在其他右派政党的支持下，第五度出任以色列总理。 统计结果显示内塔尼亚胡所属的利库德党 (Likud) 与由前参谋总长甘茨 (Benny Gantz) 率领的蓝白联盟 (Blue and White) 将各拿下35个国会席次。

然而，利库德党与其他右派政党预计获得过半的65个席次，而这也代表内塔尼亚胡将有组织联合政府的权力。 他表示: 「我对于以色列人民选择第五度信任我感到十分欣慰。 我依旧会组建一个右派政府，但我希望成为所有以色列人民的总理，不论你是左派或右派，犹太人或非犹太人。 」

这次的选举结果显示以色列的右派政党持续获得更多人民支持，而新政府也预计会成为以色列历史上最右派的政府。 虽然内塔尼亚胡在胜选感言中表示会成为代表所有以色列人民的总理，但他的团队仍然延续他一贯分化社会与制造恐慌的策略。 他在竞选期间不断透过指控甘茨、阿拉伯政党结盟与左派政党会带来的危险来迎合右派选民。

此外，内塔尼亚胡也在竞选期的尾声，首次宣称会强占部分约旦河西岸地区，希望藉此得到更多右派选票。 然而，内塔尼亚胡的批评者说这种政策会损害以巴达成和平协议的可能性。 阿拉伯世界的领袖指控内塔尼亚胡妖魔化以色列境内的阿拉伯社群。 阿拉伯社群占以色列总人口的20%，而他们此次大选的投票率偏低。 以色列最大的阿拉伯政党此次预计拿下6个国会席次。

内塔尼亚胡近期可能因贪污与贿选等罪名遭起诉，而他本人却认定这是反对党对他展开的猎巫行动。 为了避免被起诉，他可能要求同组联合政府的盟党在他被起诉时，协助他取得豁免权。 然而，外界也认为这些盟党可能会要求内塔尼亚胡做出一些具争议性的政治让步。

杨威廉/罗法 (美联社/路透社)