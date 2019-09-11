以色列大选结果势均力敌

（德国之声中文网）多个预测结果显示，在刚刚结束的以色列议会选举中，保守主义的政府首脑内塔尼亚胡及其挑战者--前国防军总参谋长本尼·甘茨（Benny Gantz）的得票率不相上下。根据预测结果，在下届议会中，内塔尼亚胡的利库德集团将拥有30至34个议席；甘茨领导的蓝白党将有32席至34席；第三大党将是阿拉伯"联合名单"党，有议席11至15席。

根据预测结果，利伯曼（Avigdor Lieberman）为首的极右政党"我们的家园以色列"将获得8至10个议席。该党有可能扮演天平秤砝码角色。因为，以色列面临与今年4月大选后出现的同样的各方势均力敌的局面。利伯曼对支持者们表示，应建立一个"全国统一政府"--他的世俗民族主义政党与利库德集团和甘茨的中右名单党的执政联盟。

有可能以微弱多数领先现任总理的甘茨也表示，赞同建立大联合政府。他对欢呼雀跃的支持者说，还需等待最终计票结果，但应尽快磋商组建一个"广泛的统一政府"。他说，他将在未来数天同利伯曼和其他可能的组阁伙伴会晤。他表示，他的目标是，使以色列社会重新团结。

内塔尼亚胡也宣布，他愿意在未来数天就组建一个"强有力的政府"启动谈判，目标是，阻止出现一个"危险的反犹太复国主义政府"。

甘茨态度

大选前，甘茨曾多次表示，他不会同内塔尼亚胡合作。作为原因，这位前军方领导人指出，内塔尼亚胡受到腐败指控。现年69岁的内塔尼亚胡从2009年以来一直担任总理。在社会议题上，甘茨的立场与内塔尼亚胡全然不同。但是，涉及安全政治，俩人间几无区别。甘茨和内塔尼亚胡均极力争取中右选民。

以色列有选民640万。第22届议会共有议席120个。至中欧时间周二（9月17日）21时止，共有69.4%的选民投了票，比4月份的选举投票率增加了1.5%。在4月的大选后，内塔尼亚胡的右翼宗教阵营虽拥有多数，但未能成功组阁。

"比比"可能坐牢

在此次选战中，内塔尼亚胡再度发出激烈反阿拉伯言论。同时，他又试图给选民留下国务活动家的印象，强调他与美国总统特朗普和克里姆林宫领导人普京均关系密切。在选战最后几天，内塔尼亚胡又引起轰动：他宣布，如果选举获胜，他会"立刻"将被占约旦河西岸地区的约旦河谷并入以色列版图。

然而， 民间被称为"比比"的他大有可能会蹲班房。这位任期总共已达13年的以色列在职时间最长的总理也有可能成为该国首位下狱的在任总理。以色列司法当局已对他提出起诉。该国总检察官曼德尔布利特（Avischai Mandelblit）要求立案，调查对他的受贿、欺诈和滥用信任的指控。对内塔尼亚胡的首次庭审计划于10月举行。断然否认所有指控的这位政府首脑称这是一种政治"猎杀女巫"行为。

现在，国家总统利夫尼将决定，授权何人组阁。通常情况下，最大议会政党的领导人拥有组阁权，并有4个星期时间组成联合政府，但也可以申请延长两星期。下届政府不会早于下月底组成。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）