以色列大选：甘茨拒绝与内塔尼亚胡联合执政

（德国之声中文网）本周四，以色列总理内塔尼亚胡提出了组建联合政府的提议遭到了前国防军总参谋长甘茨（Benny Gantz）的拒绝。甘茨所在的中间派蓝白党高官亚阿隆(Moshe Yaalon)宣布"我们不会加入内塔尼亚胡领导的联盟。" 相反，甘茨表达了他想成为总理的愿望，他周四表示："建立一个团结的政府，你不需要绕圈子、出手阻挠这些手段……我打算建立一个广泛的自由倾向的团结政府。"

周二的选举结果出炉后，以色列在位时间最长的总理内塔尼亚胡感觉自己的地位受到严重威胁。在一段视频中，他承认今年第二次大选陷入僵局后他不可能组建右翼政府。他反对第三次选举，向甘茨抛出橄榄枝，提出组成一个"广泛团结政府"的提议。

一年两选

周三，甘茨表示支持建立一个"良好、理想的联合政府"这个想法，不过他已排除了与内塔尼亚胡建立联合政府的可能性。后者可能面临腐败指控。现年69岁的内塔尼亚胡否认有任何不当行为。

负责批准新政府的以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）对内塔尼亚胡呼吁与对手建立联盟表示支持。

星期二的大选开了以色列一年来举行两次选举的先例。今年4月，以色列举行的议会选举中，内塔尼亚胡的右翼利库德集团未能赢得足够选票组建执政联盟。

虽然本周二的选举官方结果尚未公布，但以色列媒体报道，蓝白党在120个议会席位中占有33席，利库德集团占有31席。

在全部计票结果出来后，总统里夫林将会与进入议会的政党见面，然后再选出组建政府的人选。

文木 / 李鱼(美联社，德新社，路透社，法新社)