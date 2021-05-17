以色列大选：内塔尼亚胡有望重新执政

（德国之声中文网）从周三（11月2日）的计票结果看，前总理内塔尼亚胡和他的盟友可能以以色列历史上最右翼的联盟重新掌权。

大约85%的计票结果显示，在以色列不到四年时间里的第五次选举中，内塔尼亚胡领导的保守派利库德党与其可能的极右翼盟友有望获得议会多数席位。

"我们赢得了以色列人民的一张巨大的信任票，"内塔尼亚胡微笑着告诉在他的利库德党竞选总部欢呼的支持者，"我们正在接近一个非常大的胜利。"73岁的内塔尼亚胡说，在这场以色列2019年以来的第五次选举之后，他将建立一个"稳定的国家政府"。

出口民调显示，本次竞选中，极右翼政治人物本-格维尔（Itamar Ben-Gvir）和他领导的超级民粹主义的锡安主义党的支持率激增。锡安主义党目前预计将成为议会第三大党。

中间派看守政府总理拉皮德领导的联盟预计将位居其后。然而，随着官方选举结果的公布，情况也可能发生变化。最终结果预计将在本周晚些时候公布。

投票率这回是20年来最高

投票率达到1999年以来的最高水平

前总理内塔尼亚胡目前正因腐败受审，他一直在寻求重返政坛。在执政12年后，他在去年被拉皮德领导的联盟赶下台。

该联盟聚集了八个政治派别，包括来自右翼和左翼的政党，以及一个独立的阿拉伯政党。然而，这个联盟的政治生命不长。分析家们预计，在由120名成员组成的以色列议会中，将出现激烈的竞争。

在以色列，受欢迎的政党最终需要得到多个小党的支持才能获得多数选票。尽管人们担心选民会感觉选举疲劳，但截至当地时间周二晚上8点，投票率达到了1999年以来的最高水平。

这次选举之前，被以色列占领的约旦河西岸地区发生了持续数月的暴力事件。安全和通货膨胀是选民心目中的首要问题。

政治分歧"似乎无法通过选举来解决"

以色列民主研究所的政治学者拉哈特（Gideon Rahat）告诉德国之声，激烈的竞争表明了以色列政治局势的分裂状态。

拉哈特说："这告诉我们，以色列的政治是高度两极化的，几乎在两个阵营之间平分秋色。"他补充说，目前以色列的选举是"为政党而不是为人民"。

他说，政治分歧和反复选举"告诉我们，我们所面临的问题似乎无法通过选举来解决"。

（美联社、法新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。