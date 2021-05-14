以色列大使指中国官媒“公然反犹”

中国官媒CGTN制作的一档时政节目引起以色列驻华使馆的抗议，称该节目内容包含“公然的反犹主义”。
（德国之声中文网）中国环球电视网（CGTN）《指点财津》栏目在5月17日上传到推特的一期题为“美国为何充当以色列外交盾牌”的节目中讨论了目前的巴以冲突。节目上线后，以色列驻华大使馆对节目内容表示抗议，称其为“公然的反犹太义”。
“为什么美国总是向着以色列？”CGTN主持人郑峻峰在评论中东局势时这样提问，并质疑美国对以色列的支持并非真正基于华盛顿强调的共同民主价值观。他说：“一些人认为，美国的亲以色列政策可以追溯到美国富有的犹太人以及犹太人游说团体对美国外交决策者的影响。”
“犹太人主导着金融和互联网行业”，郑峻峰说，““所以，他们是否有代表自己的强大游说力量呢？有可能。”
以色列驻华大使馆对中国官媒公然表达反犹主义感到震惊。大使馆18日在推特上表示：“我们曾希望‘犹太人控制世界’的阴谋论时代已经结束，但不幸的是，反犹主义再次露出了丑陋的嘴脸。”
大使馆还在推特上写道：“我们对这类信息感到失望，并敦促CGTN撤下这段散布谎言和种族主义的侮辱性视频。我们认为，任何表达这种想法的人都应该为此感到羞愧。”之后CGTN在社交平台上移除了这期节目。
郑峻峰还在节目中指责美国利用以色列作为其在中东的“滩头阵地”，并利用其作为击败泛阿拉伯主义运动的代理人。以色列驻华大使馆说，“视频中表达的主张是种族主义和危险的......声称犹太人作为一个民族控制了其他国家的政府是令人愤怒的。“
中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上星期三回答有关提问时表示，不了解相关情况。他还说：“中方已经就当前巴以局势多次阐明立场。”
西方社会对于反犹主义，并没有一个统一和清晰的定义。据“欧洲反种族主义及反排外中心”（EUMC）提出的一个解释，反犹主义及既是“针对犹太人和犹太机构的特定言辞和行动”，也是“对犹太人的一种特殊认知，可表现为对其仇视”，包括对犹太人的国家以色列。根据这一定义，反犹主义还表现为指责犹太人阴谋祸害人类，以及将犹太人当作各类负面现象的替罪羊。
根据德国联邦政治教育中心（BPB）的方网页上的有关的表述，反犹主义不是简单的针对犹太人的敌视以及宗教和社会偏见，而是一种特殊的现象——“将犹太人的存在视为诸多社会、政治、宗教和文化问题的根源”，而这是一种“反现代”的世界观。因为这类观点往往将一些新兴的政治运动，如自由主义、共产主义、跨国组织以及经济趋势，如金融资本主义、全球化等归为“犹太人强加给其它民族的”。
反犹主义有宗教、种族、经济、政治等层面的表现。例如宣称犹太人是剥削者，操控全球化和国际金融市场及媒体，在德国的主流语境中，这就是一种表现在经济层面的反犹主义。而在种族文化层面，将犹太人作为整体，视为具有威胁性、贪婪、缺乏道德的群体，也是一种反犹主义。由上述论点引申出的犹太人有意“统治世界”的阴谋论，当然也属于反犹言论。
鉴于曾经发生过纳粹统治下对犹太人的大屠杀，德国社会战后经历了对反犹主义的较为全面的历史反省。捍卫犹太人的公民权利和以色列国家的生存权，是德国政府一贯的坚定立场。官方、媒体和公民社会对反犹主义有着显著的警觉意识，对现代社会中反犹主义现象的讨论也一直在进行。“反犹主义到底是什么？”、“德国社会的反犹主义有多严重？”、“批评以色列就是反犹吗？”都是一再被提出来讨论的问题。
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