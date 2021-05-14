以色列大使指中国官媒“公然反犹”

（德国之声中文网）中国环球电视网（CGTN）《指点财津》栏目在5月17日上传到推特的一期题为“美国为何充当以色列外交盾牌”的节目中讨论了目前的巴以冲突。节目上线后，以色列驻华大使馆对节目内容表示抗议，称其为“公然的反犹太义”。

“为什么美国总是向着以色列？”CGTN主持人郑峻峰在评论中东局势时这样提问，并质疑美国对以色列的支持并非真正基于华盛顿强调的共同民主价值观。他说：“一些人认为，美国的亲以色列政策可以追溯到美国富有的犹太人以及犹太人游说团体对美国外交决策者的影响。”

“犹太人主导着金融和互联网行业”，郑峻峰说，““所以，他们是否有代表自己的强大游说力量呢？有可能。”

以色列驻华大使馆对中国官媒公然表达反犹主义感到震惊。大使馆18日在推特上表示：“我们曾希望‘犹太人控制世界’的阴谋论时代已经结束，但不幸的是，反犹主义再次露出了丑陋的嘴脸。”

大使馆还在推特上写道：“我们对这类信息感到失望，并敦促CGTN撤下这段散布谎言和种族主义的侮辱性视频。我们认为，任何表达这种想法的人都应该为此感到羞愧。”之后CGTN在社交平台上移除了这期节目。

郑峻峰还在节目中指责美国利用以色列作为其在中东的“滩头阵地”，并利用其作为击败泛阿拉伯主义运动的代理人。以色列驻华大使馆说，“视频中表达的主张是种族主义和危险的......声称犹太人作为一个民族控制了其他国家的政府是令人愤怒的。“

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上星期三回答有关提问时表示，不了解相关情况。他还说：“中方已经就当前巴以局势多次阐明立场。”

以巴冲突升级，前景令人担忧 近年巴以最严重冲突 根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙地带伤亡惨重 巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列发动猛烈空袭 周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙媒体大楼被击中 以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



何为反犹主义？

西方社会对于反犹主义，并没有一个统一和清晰的定义。据“欧洲反种族主义及反排外中心”（EUMC）提出的一个解释，反犹主义及既是“针对犹太人和犹太机构的特定言辞和行动”，也是“对犹太人的一种特殊认知，可表现为对其仇视”，包括对犹太人的国家以色列。根据这一定义，反犹主义还表现为指责犹太人阴谋祸害人类，以及将犹太人当作各类负面现象的替罪羊。

根据德国联邦政治教育中心（BPB）的方网页上的有关的表述，反犹主义不是简单的针对犹太人的敌视以及宗教和社会偏见，而是一种特殊的现象——“将犹太人的存在视为诸多社会、政治、宗教和文化问题的根源”，而这是一种“反现代”的世界观。因为这类观点往往将一些新兴的政治运动，如自由主义、共产主义、跨国组织以及经济趋势，如金融资本主义、全球化等归为“犹太人强加给其它民族的”。

反犹主义有宗教、种族、经济、政治等层面的表现。例如宣称犹太人是剥削者，操控全球化和国际金融市场及媒体，在德国的主流语境中，这就是一种表现在经济层面的反犹主义。而在种族文化层面，将犹太人作为整体，视为具有威胁性、贪婪、缺乏道德的群体，也是一种反犹主义。由上述论点引申出的犹太人有意“统治世界”的阴谋论，当然也属于反犹言论。

鉴于曾经发生过纳粹统治下对犹太人的大屠杀，德国社会战后经历了对反犹主义的较为全面的历史反省。捍卫犹太人的公民权利和以色列国家的生存权，是德国政府一贯的坚定立场。官方、媒体和公民社会对反犹主义有着显著的警觉意识，对现代社会中反犹主义现象的讨论也一直在进行。“反犹主义到底是什么？”、“德国社会的反犹主义有多严重？”、“批评以色列就是反犹吗？”都是一再被提出来讨论的问题。

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