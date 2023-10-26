以色列地面部队短暂进入加沙袭击军事目标

（德国之声中文网）以色列国防军本周四（10月26日）在社交媒体平台X，即前推特上发文称："为了准备下一阶段的战斗，以色列国防军在加沙北部采取了行动。以色列国防军坦克和步兵袭击了众多恐怖组织据点、基础设施和反坦克导弹发射站。士兵们随后离开该地区并返回以色列领土。"

以色列军方同时发布了一段黑白视频。视频显示，一队坦克和推土机蜿蜒驶过一处边境围栏的缺口，并向一些目标开炮。法新社证实该地点位于以色列阿什凯隆市（Ashkelon）以南，但无法核实这段视频的录制时间。

路透社援引以色列军队电台报道，这起行动是当前针对恐怖组织哈马斯的战争中规模最大的一次。

上周三，以色列总理内坦尼雅胡表示，在对哈马斯控制的加沙地带发起猛烈轰炸的同时，"我们正准备发动地面进攻"。

以色列前国防部长、现任紧急政府成员本尼·甘茨（Benny Gantz）周四否认了有关以色列因美国压力而推迟地面进攻的报道。甘茨在特拉维夫对记者说， "我们完全根据自己的利益做出决定"，但以色列感谢美国的支持。

以色列战斗机袭击了250多个"恐怖目标"

以色列军方周四还在Telegram上宣布，过去一天，以色列战斗机袭击了250多个"恐怖组织目标"，包括位于住宅区内的指挥中心、地道竖井和自战争开始以来一直向以色列地区发射火箭的火箭发射台。此外，以色列士兵们还袭击了加沙地带南部汗尤尼斯地区（Khan Younis）的哈马斯地对空导弹发射器基地。以色列军方称，该发射基地靠近一座清真寺和一所幼儿园，这是哈马斯故意利用民用设施作掩护达到恐怖主义目的的进一步证据。

以色列：仍有224名人质在哈马斯手中

以色列军方发言人丹尼尔·哈加里(Daniel Hagari)周四还表示，加沙地带被哈马斯扣押的人质数量多于此前的预计，目前已通知224名人质的家人。这224人中不包括已被哈马斯释放的四名人质。据以色列方面的消息，人质包括25个国家的公民。

世卫、联合国发出紧急呼吁和强烈警告

据美联社报道，哈马斯统治下的加沙卫生部周三表示，过去24小时内有超过 750人死亡，高于前一天的704人。美联社无法独立核实死亡人数。加沙卫生部不区分死者中哪些时平民，哪些为战斗人员。加沙卫生部门周三还称，在以色列对加沙地带空袭中丧生的巴勒斯坦人已增至6547人。该数字包括有争议的在加沙一家医院遭空袭中的丧生者人数。哈马斯政府官员声称以色列空袭了该医院，造成数百人死伤。以色列则指责巴勒斯坦派别组织伊斯兰圣战发射的火箭弹偏离目标击中该医院。美国官员和其他国际官员表示，他们得到的证据表明火箭弹来自巴勒斯坦武装的阵地。

世界卫生组织（WHO）周四呼吁允许该组织的物资"立即、不间断"地进入加沙地带。该组织表示，其现有物资可以为3700名患者提供外科护理、为11万名患者以及2万名慢性病患者提供基本医疗护理及医疗设备。该组织在社交媒体上写道："缺乏燃料、药品和医疗用品的加沙地带医院正处于难以想象的人道主义灾难的边缘。"

加沙即将崩溃的医院

联合国周四发出强烈警告，称在以色列加强空袭，为普遍预计的地面进攻做准备的情况下，加沙"没有任何地方是安全的"。联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员林恩·黑斯廷斯（Lynne Hastings）在一份声明中表示，"人们无从选择。加沙没有任何地方是安全的。"

中国再向加沙提供人道主义援助

中国政府宣布进一步向加沙地带民众提供人道主义援助。 中国官方媒体援引中国国际发展合作署发言人的话说，中方对以巴冲突造成大量平民伤亡和人道主义局势极度恶化感到关切。

中国本周四宣布向加沙地带额外提供1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资援助。中国国家国际发展合作署新闻发言人徐伟表示，中方对巴以冲突造成大量平民伤亡，人道局势急剧恶化感到痛心。为缓解加沙人道主义局势，中国政府在前不久已分别通过巴民族权力机构和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供100万美元现汇援助基础上，将再向加沙地带提供1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资援助，以帮助受冲突影响的加沙人民。

（综合报道）

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