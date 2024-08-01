以色列：哈马斯军事首领戴夫已身亡

（德国之声中文网））以色列军方8月1日确认，哈马斯军事首领穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif）于7月13日在以军对加沙地带汗尤尼斯地区的精准空袭中死亡。声明还称，根据情报，戴夫最亲密的助手之一、汗尤尼斯旅指挥官拉法·萨拉马（Rafa Salama）也在此次袭击中丧生。

以色列国防部长加兰特在X上写道："这是摧毁哈马斯在加沙的军事和管理力量以及实现这一战争目标进程中的一个重要里程碑。"他表示，在 "完成这一使命 "之前，以色列不会罢休。

58岁的戴夫长期以来是以色列通缉的恐怖分子之一。以色列军方称，戴夫策划并执行了去年10月7日哈马斯在以色列的袭击活动，导致以方约1200人死亡、251人被绑架。

巴勒斯坦方面先前表示，7月13日发生在加沙地带汗尤尼斯市的袭击事件造成90多人死亡，另有300人受伤。但哈马斯此前否认戴夫被杀。目前，哈马斯尚未发表声明。

卡桑旅创始人之一

今年5月，国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）申请多项逮捕令。除了针对以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特之外，数名哈马斯领导人也在其中，其中包括戴夫。

戴夫是上个世纪 90 年代哈马斯军事部门卡桑旅的创始人之一，领导该部队超过20年。在他的指挥下，哈马斯在公共汽车和咖啡馆对以色列人实施了数十起自杀式爆炸袭击，并建立了一个大型火箭军火库，多年来戴夫躲过了以色列的多次暗杀。 2014年加沙战争即将结束时，他的妻子和小儿子在加沙地带的一次空袭中丧生。戴夫则得以逃脱。

哈马斯政治领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑兰被袭身亡 图像来源: Iran's Presidency/WANA/REUTERS

哈马斯7月31日发表声明说，哈马斯政治领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭以色列空袭身亡。以色列军方暂未就哈尼亚遭暗杀置评。

（美联社等）

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