以色列和阿联酋建交 将在白宫签和平协议

(德国之声中文网) 以色列和阿联酋周四 (8月13日)宣佈建立全面外交关系，这也代表以色列暂停吞并约旦河西岸占领区计划。协议由美国促成，两国将於三周左右在白宫签署和平协议。

特朗普对此在推特發文表示：「今日巨大突破！我们的两个很棒友邦，以色列和阿拉伯联合大公国，达成历史性和平协议。」

这是以色列1948年建国以来，第三份与阿拉伯国家达成的和平协议，此前曾与埃及、约旦恢复正常外交关系。阿联酋外交部声明指，兩国代表团将在未来几周举行会议，就能源丶旅游丶直航丶投资丶安全丶通信和技术等领域签署双边协议。

以色列总理内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu)说，这个突破性的协议对以色列来说是 「历史性的一天」，也欢迎以色列与阿拉伯世界关系的 「新时代」到来。

根据协议，特朗普要求以色列暂停吞并约旦河西岸地区的计划。内塔尼亚胡指出，吞并行动有朝一日仍可能进行，但必须与华盛顿合作，「我的计划没有改变，即与美国充分协调，扩大我们在朱迪亚和撒马利亚的主权」。

以色列人称约旦河西岸占领区为「朱迪亚和撒马利亚」(Judea and Samaria)，认为这片领土是犹太人历史家园的一部分，但该区被巴勒斯坦人视为领土。

阿布扎比王储阿勒纳哈扬 (Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan)在推特上确认了两国建交事宜。他说：「在与特朗普总统和内塔尼亚胡总理的通话中，达成了一项协议，以阻止以色列进一步吞并巴勒斯坦领土......阿联酋和以色列还同意进行合作，并为建立双边关系画下蓝图。」

特朗普 :更多阿拉伯国家会效法

美国总统特朗普在白宫发表声明说：「49年过去后，以色列和阿拉伯联合酋长国将全面实现外交关系正常化。既已破冰，我期待更多的阿拉伯和穆斯林国家会追随阿联酋的脚步。」

以色列驻华盛顿大使德默 (Ron Dermer)将该这一天描述为 「伟大的和平日」，並补充说：「以色列深深感谢特朗普总统为实现这一突破所做的一切。」

埃及总统塞西 (Abdel Fattah al-Sisi)也表达赞同。他在推特上写道： 「我带着兴趣阅读了美国、兄弟阿拉伯联合酋长国和以色列之间关于停止以色列吞并巴勒斯坦土地的联合声明，并对此深表赞赏。」

英国首相约翰逊对两国关系正常化以及以色列决定不吞并约旦河西岸占领区表示欢迎。他在推特上说：「我曾深切希望不要 (以色列)吞并约旦河西岸，今天同意暂停这项计划是在通往更和平的中东道路上迈出可喜的一步。」

巴勒斯坦从阿联酋召回大使

巴勒斯坦总统马阿巴斯 (Mahmoud Abbas)的发言人说，该协议相当于 「叛国」，而外交部长马里奇 (Riyad al-Malki)也强调，将立即召回巴勒斯坦驻阿联酋大使。

控制巴勒斯坦西岸、西奈半岛东北部加沙地带的伊斯兰组织哈马斯将此事描述为 「对以色列占领罪行的奖励」，哈马斯发言人巴尔胡姆 (Fawzi Barhoum)说：「（以阿关系）正常化是在我们人民的背后捅了一刀」。

邹宗翰/李澄欣 (法新社、美联社、德新社、路透社)

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