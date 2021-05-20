 以色列和哈马斯达成加沙停火协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

以色列和哈马斯达成加沙停火协议

以色列总理内塔尼亚胡的办公室和一名哈马斯官员都表示，双方已经达成休战协议。

Israel Palästina Militär bei Gaza

以色列士兵在以色列和加沙边界操纵炮兵连。

(德国之声中文网) 以色列总理内塔尼亚胡的办公室周四 (5月20日)晚间宣布在加沙停火。此前以色列媒体也有相关报道，引述一位官员表示，休战是「以静制动」。

一名哈马斯官员向路透社证实了这些报道，称双方将于当地时间周五凌晨2点（格林威治时间周四23点）「同时停火」。哈马斯称，停火是 「巴勒斯坦人民的胜利」。

在哈马斯提到的停火期限之前，有报道称巴勒斯坦发射了火箭弹，以色列至少进行了一次空袭。

内塔尼亚胡办公室的一份声明说，安全内阁单方面批准了埃及调解的建议。然而，该声明补充说，双方仍在就何时开始停火进行谈判。声明说：「政治领导人强调，当地的现实将决定这场停火协议的未来。」

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）在推特上说，对加沙的哈马斯的进攻取得了「前所未有的军事成果」。

德国之声在耶路撒冷的记者Tania Krämer说，她与加沙的人们谈到了停火的前景。她说，加沙人对这一想法表示 「欢迎」，但他们担心这是否会真正改善处于封锁之下的巴勒斯坦飞地的生活。

USA I Joe Biden I Corona Impfung

美国总统拜登在以巴宣布停火后说：「我相信以色列人和巴勒斯坦人同样值得安全地生活，并享有同等程度的自由、繁荣和民主。」

DW.COM

美国19日再度表明，他们将反对一项由法国在联合国安理会提出的巴以冲突停火协议草案，此举让他国外交官认为，中国将可藉此在中东议题上，强化其领导者的地位。

中国此次表现出明显的欲调解巴以冲突的态势。专栏作者邓聿文认为，中国除了想展示解决复杂国际纠纷的领导能力外，还为的是在中东这个地缘战略薄弱环节维护切身利益，为一带一路落地及推进寻求突破口。

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？

谁成功调停?

美国总统拜登21日在白宫发表讲话时对停火协议表示欢迎。他感谢埃及领导人对协议的调解，并说内塔尼亚胡告诉他，以色列致力于停火。他也说，美国将补充以色列的铁穹导弹防御系统，并补充表示，美国政府将努力向加沙提供人道主义援助。

英国外交大臣拉布也称赞停火协议。他在推特上说：「所有各方必须努力使停火持久，结束不可接受的暴力循环和平民生命损失。英国也会继续为实现和平做出努力。」

中国外交部在例行记者会上表示，在以巴冲突爆发后，「中方发挥负责任大国作用，做了大量建设性工作」，也再批美国阻挠安理会声明与决议。

发言人赵立坚说:「中方赞赏埃及等国际有关各方停火调解努力，愿同各方加强沟通协调，形成促和合力，并愿在力所能及范围内向巴方提供人道主义等各类援助。」

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Israel Besuch Heiko Maas in Petah Tikvah

德外长访问以色列 谴责哈马斯"大规模"攻击 20.05.2021

德国外交部长马斯访问色列，明确谴责哈马斯新近对以色列的 "大规模和不可接受的攻击"，并呼吁停火。他强调，以色列有权自卫。 

Weltspiegel 18.05.2021 | Israel - Palästina

以巴停火遥遥无期 欧盟外长开会内讧 19.05.2021

各国领导人持续敦促以巴休战，不过联合国安理会声明至今难产。此时欧盟外长声明也出问题，原因是近来与北京友好的匈牙利有不同意见。

Gaza I Raketenbeschuß

美三度阻挡安理会声明 北京要华盛顿承担责任 18.05.2021

拜登三内日第二度与以色列领导人通话，虽然白宫对空袭和火箭弹的关注程度有所提高，但并未呼吁立即停火。

广告

媒体看中国

Deutschland Greenpeace-Aktion zum Lieferkettengesetz am Kanzleramt Berlin

德语媒体：供应链法缺乏现实意义

德国拟议中的供应链法，要求德国企业承担捍卫人权的义务，不得同践踏人权和使用强制劳工的供货商开展合作，否则将面临高额罚款并承担刑事责任。  