以色列和哈马斯达成加沙停火协议

(德国之声中文网) 以色列总理内塔尼亚胡的办公室周四 (5月20日)晚间宣布在加沙停火。此前以色列媒体也有相关报道，引述一位官员表示，休战是「以静制动」。

一名哈马斯官员向路透社证实了这些报道，称双方将于当地时间周五凌晨2点（格林威治时间周四23点）「同时停火」。哈马斯称，停火是 「巴勒斯坦人民的胜利」。

在哈马斯提到的停火期限之前，有报道称巴勒斯坦发射了火箭弹，以色列至少进行了一次空袭。

内塔尼亚胡办公室的一份声明说，安全内阁单方面批准了埃及调解的建议。然而，该声明补充说，双方仍在就何时开始停火进行谈判。声明说：「政治领导人强调，当地的现实将决定这场停火协议的未来。」

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）在推特上说，对加沙的哈马斯的进攻取得了「前所未有的军事成果」。

德国之声在耶路撒冷的记者Tania Krämer说，她与加沙的人们谈到了停火的前景。她说，加沙人对这一想法表示 「欢迎」，但他们担心这是否会真正改善处于封锁之下的巴勒斯坦飞地的生活。

谁成功调停?

美国总统拜登21日在白宫发表讲话时对停火协议表示欢迎。他感谢埃及领导人对协议的调解，并说内塔尼亚胡告诉他，以色列致力于停火。他也说，美国将补充以色列的铁穹导弹防御系统，并补充表示，美国政府将努力向加沙提供人道主义援助。

英国外交大臣拉布也称赞停火协议。他在推特上说：「所有各方必须努力使停火持久，结束不可接受的暴力循环和平民生命损失。英国也会继续为实现和平做出努力。」

中国外交部在例行记者会上表示，在以巴冲突爆发后，「中方发挥负责任大国作用，做了大量建设性工作」，也再批美国阻挠安理会声明与决议。

发言人赵立坚说:「中方赞赏埃及等国际有关各方停火调解努力，愿同各方加强沟通协调，形成促和合力，并愿在力所能及范围内向巴方提供人道主义等各类援助。」

(综合报导)

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