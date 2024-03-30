以色列否认袭击联合国观察员

（德国之声中文网）周六（3月30日），三名联合国观察员和一名翻译在黎巴嫩南部勒梅什（Rmeish）郊外巡逻时被一枚在附近爆炸的炮弹炸伤。

以色列国防军（IDF）否认了有关它袭击了该地区联合国观察员车辆的初步报道。

“与有关报道相反，以色列国防军今天上午并未袭击勒梅什地区的一辆联黎部队车辆。”军方在 X（前推特）上用希伯来语发布的帖子中表示。以色列外交部随后用英文发布了同样的否认声明。

联合国驻黎巴嫩维和部队（联黎部队）称，观察员巡逻时，一枚炮弹在他们附近爆炸。他们是联合国停战监督组织的成员，该组织支持联黎部队监控黎巴嫩和以色列之间分界线（即蓝线）沿线的敌对行动。

联黎部队发言人特南蒂（Andrea Tenenti）说：“以维和人员为目标的行为是不可接受的。”

受伤者来自挪威、澳大利亚、智利和黎巴嫩

挪威国防部说，其中一名观察员是挪威公民，受了轻伤。黎巴嫩官方通讯社NNA报道称，其他两名观察员分别来自澳大利亚和智利，翻译来自黎巴嫩。

报道称，他们乘坐的是联黎部队的一架直升机。

黎巴嫩看守政府总理米卡提（Najib Mikati）与联黎部队指挥官洛扎罗（Aroldo Lozaro）通话，谴责针对和伤害联合国工作人员的行为。

联合国黎巴嫩问题特别协调员弗罗内卡（Joanna Wronecka）说，她得知有人受伤的消息后感到“悲痛”，这一事件“再次提醒人们，迫切需要恢复蓝线两侧的敌对行动休止状态”。

自10月以色列和恐怖组织哈马斯在加沙爆发战争以来，以色列和总部设在黎巴嫩的哈马斯盟友真主党经常在边界交火。

联黎部队发言人特南蒂说：“我们再次呼吁各方停止目前的激烈交火，以免更多人受到不必要的伤害。”

周五，随着以色列打击真主党在叙利亚和黎巴嫩的目标，人们进一步担心发生更广泛的地区冲突。



（路透社、德新社、美联社）

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