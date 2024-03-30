以色列否认袭击联合国观察员

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为联合国维和任务工作的三名观察员和一名翻译在黎巴嫩南部边境巡逻时受伤。随着以色列打击真主党在叙利亚和黎巴嫩的目标，人们进一步担心发生更广泛的地区冲突。
（德国之声中文网）周六（3月30日），三名联合国观察员和一名翻译在黎巴嫩南部勒梅什（Rmeish）郊外巡逻时被一枚在附近爆炸的炮弹炸伤。
以色列国防军（IDF）否认了有关它袭击了该地区联合国观察员车辆的初步报道。
“与有关报道相反，以色列国防军今天上午并未袭击勒梅什地区的一辆联黎部队车辆。”军方在 X（前推特）上用希伯来语发布的帖子中表示。以色列外交部随后用英文发布了同样的否认声明。
联合国驻黎巴嫩维和部队（联黎部队）称，观察员巡逻时，一枚炮弹在他们附近爆炸。他们是联合国停战监督组织的成员，该组织支持联黎部队监控黎巴嫩和以色列之间分界线（即蓝线）沿线的敌对行动。
联黎部队发言人特南蒂（Andrea Tenenti）说：“以维和人员为目标的行为是不可接受的。”
挪威国防部说，其中一名观察员是挪威公民，受了轻伤。黎巴嫩官方通讯社NNA报道称，其他两名观察员分别来自澳大利亚和智利，翻译来自黎巴嫩。
报道称，他们乘坐的是联黎部队的一架直升机。
黎巴嫩看守政府总理米卡提（Najib Mikati）与联黎部队指挥官洛扎罗（Aroldo Lozaro）通话，谴责针对和伤害联合国工作人员的行为。
联合国黎巴嫩问题特别协调员弗罗内卡（Joanna Wronecka）说，她得知有人受伤的消息后感到“悲痛”，这一事件“再次提醒人们，迫切需要恢复蓝线两侧的敌对行动休止状态”。
自10月以色列和恐怖组织哈马斯在加沙爆发战争以来，以色列和总部设在黎巴嫩的哈马斯盟友真主党经常在边界交火。
联黎部队发言人特南蒂说：“我们再次呼吁各方停止目前的激烈交火，以免更多人受到不必要的伤害。”
周五，随着以色列打击真主党在叙利亚和黎巴嫩的目标，人们进一步担心发生更广泛的地区冲突。
（路透社、德新社、美联社）
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