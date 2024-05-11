以色列参赛惹议 政治味浓厚的欧洲歌唱大赛

（德国之声中文网）有关欧洲歌唱大赛是否具有政治性的讨论总是反复出现。根据欧洲广播联盟（EBU）的章程规定，欧洲歌唱大赛完全无关政治，比赛中不应有任何政治声明甚至口号。尽管如此，比赛中明确表示反对战争和侵犯人权行为、支持妇女赋权和多样性的歌曲却不断增加。作为组织方，欧洲广播联盟不断重申这这是一项文化活动，政治在其中没有任何地位。

今年要做到这一点尤其困难。自2023年10月加沙战争开始以来，以色列对伊斯兰激进组织哈马斯的猛烈反击一直饱受批评。

《飓风》（Hurricane）是以色列歌手艾登·戈兰（Eden Golan）今年的参赛歌曲。这首歌原本取名《十月雨》（October Rain），但欧洲广播联盟认为歌名太容易让人联想到10月7日哈马斯对以色列的恐怖袭击，要求修改歌名，歌曲最终改名为《飓风》。但这个歌名似乎已预示着风暴。

5月9日，上万示威者在马尔默挥舞巴勒斯坦旗帜，抗议以色列参加欧洲歌唱大赛 图像来源: IDA MARIE ODGAARD/TT/AFP

以色列的参赛引起了广泛讨论，抵制的呼声同样很高。许多欧洲国家数艺术家和活动家呼吁，由于加沙地带的战争，以色列应如同2022年俄罗斯入侵乌克兰后被禁赛一样，不应参加欧洲歌唱大赛。

欧洲广播联盟拒绝了这些要求，并在专门设立的网站上进行解释。这一声明可以概括如下：不是各州或其政府指派音乐家参赛，而是国家电视广播公司。而以色列公共广播公司（KAN）的报道并不像俄罗斯广播公司那样违反公共媒体的价值观，后者传播的是克里姆林宫的政治宣传。

德国参赛者Isaak对德国电视二台（ZDF）表示，他接受了主办方的解释。如同其他没有抵制欧洲歌唱大赛的参赛者，他也被批评是“加沙种族主义的帮凶”。

瑞典环保少女通贝理现身抗议以色列参赛的游行 图像来源: Johan Nilsson/EPA

瑞典：宽松的言论自由

周四（5月9日）晚间，欧洲歌唱大赛第二场准决赛在瑞典马尔默举行。比赛当日，成千上万名示威者聚集在马尔默市中心，其中包括环保活动家通贝里（Greta Thunberg）。抗议主旨是“为了和平和自由的巴勒斯坦，将以色列排除在欧洲歌唱大赛之外”。许多示威者佩戴典型的巴勒斯坦围巾和巴勒斯坦国旗，指责以色列实施种族灭绝和殖民主义。示威者指责欧洲广播联盟是种族灭绝和帝国主义的同谋。一些示威者展示了巴勒斯坦儿童被杀害以及加沙地带遭到破坏的画面。

示威活动上，每隔一段时间就可以听到扩音器传出在德国被禁止但在瑞典合法的口号，例如“从河流到海洋，巴勒斯坦终将获得自由”。许多批评者认为，这一口号否认了以色列国的生存权。然而，瑞典的言论自由法律比其他国家宽松许多。当局还允许在马尔默的欧洲歌唱大赛开始不久前焚烧可兰经。2023年9月，这种行为曾引发激烈抗议。周四的示威活动则保持和平。

5月9日，民众在瑞典马尔默街头高举以色列国旗支持以色列选手戈兰 图像来源: Johan Nilsson/TT/AFP

马尔默：与巴勒斯坦人团结一致

为防止事态升级，大批警力在现场驻守，部分警察还配备了自动武器。马尔默是瑞典第三大城市，许多居民信奉回教，对巴勒斯坦的声援声非常高。在通往欧洲歌唱大会歌迷们聚集地点的街道上，许多房屋的窗户和阳台上高挂着巴勒斯坦国旗。

以色列政府则建议不要展示以色列国旗。5月2日，以色列安全委员会提高了对马尔默的警告级别，并呼吁歌迷在前往欧洲歌唱大赛前应三思。一名歌迷对德国之声表示，许多人听从了这一建议。他解释称，他只会在欧洲歌唱大赛场馆范围内展示以色列国旗。

以色列代表团及20岁的参赛歌手戈兰只有在排练和演出时才会离开加强安保的酒店。但即使在欧洲歌唱大赛的场馆内，戈兰的处境也相当微妙。周四，当她在准决赛中登台表演时，台下观众的口哨声和嘘声此起彼伏。有些观众背对她，但也有许多人报以热烈掌声。

以色列选手戈兰在准决赛中表现出色，成为博彩公司预测的决赛前三甲热门人选 图像来源: Leonhard Foeger/REUTERS

在欧洲歌唱大赛中，加沙地带的战争也是一些表演者的主要话题。37名参赛者中有9人在比赛前发出公开信，呼吁立即停火。爱尔兰选手Bambie Thug希望在欧洲歌唱大赛的舞台上化上具有象征意义的妆容，但欧洲广播联盟威胁取消其参赛资格。Bambie Thug随后承认，他已不情愿地妥协。欧洲歌唱大赛只允许展示象征多样性的彩虹旗以及参赛国国旗。

欧洲歌唱大赛将于本周六举行总决赛。戈兰在周四的半决赛表现出色，在博彩公司的预测排行中她跃升至第二名，克罗地亚的Baby Lasagna则是夺冠热门。

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