以色列前总理回忆：普京说不会杀害泽连斯基

（德国之声中文网）以色列前总理贝内特（Naftali Bennett）对一名以色列记者说，普京是去年3月在莫斯科的一次会议上做出了这个承诺。

时任以色列总理的贝内特是俄乌战争开始后第一个前往莫斯科访问普京的西方领导人。多方政治家都曾试图在俄罗斯和乌克兰之间斡旋，但迄今没有成功。据当时媒体报道，贝内特和普京的会谈进行了三个小时，贝内特就这次会谈与美国、法国、德国进行了协调。

贝内特周六（2月4日）晚间在其Facebook页面公布了他与普京关于泽连斯基的对话。他说，一位领导人的生命在冲突中是最宝贵的。“当时我知道泽连斯基处于危险中，他在一个位置不明的掩体里。”

他说，在他和普京谈话大约三、四个小时后，他问这位俄罗斯总统是否想杀死泽连斯基。贝内特称，普京否认了这一点。 贝内特要求普京向他保证。“他（普京）说，‘我不会杀死泽连斯基’。”

贝内特说，在会议结束后，他直接给泽连斯基打电话，当时还在从克里姆林宫乘车去机场的路上。“听着，我刚开完会，他（普京）不会杀死你”，贝内特当时对泽连斯基说。

泽连斯基问他是否确定，贝内特回答说：“百分之百。”

大约两小时后，这位乌克兰总统从他的办公室录制了一段视频，他在其中表示，不担心自己的生命。

德国总理肖尔茨：“普京没有威胁过我或者德国”

近日，德国总理肖尔茨在接受《周日图片报》采访时，也提到他和普京的电话交谈。他说：“普京没有威胁过我或者德国。”肖尔茨表示，他和普京交谈是表达“我们在乌克兰战争问题上非常不同的观点和立场”。

英国前首相约翰逊在几天前发表的BBC采访中称，普京在2022年2月和他的一次电话交谈中曾以导弹袭击威胁他。普京的一位发言人则称约翰逊的说法是“一个谎言”。

肖尔茨在接受《周日图片报》采访时还表示：“我非常清楚地向普京表明，俄罗斯对这场战争负有全部责任。俄罗斯毫无理由地入侵其邻国，以抢夺乌克兰的部分甚至全部领土，这从根本上违背了欧洲和平秩序。我们当然不能就这样接受。这就是为什么我们在财政、人道主义以及武器方面支持乌克兰。”

这位德国总理表示，德国与盟友一起向乌克兰提供主战坦克，是为了让乌克兰能够保护自己。每次武器交付都是“经过了仔细权衡和密切协调的，特别是与美国的协调”，以避免战争升级。

在他被问及是否与乌克兰总统泽连斯基达成协议，即来自西方的武器只在乌克兰境内使用而不会用于在俄罗斯境内进行攻击时，肖尔茨回答说，“在这方面有共识”。

（德新社，图片报等）

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