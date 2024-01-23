以色列军队遭遇开战以来最惨重单日伤亡

（德国之声中文网）以色列方面表示，周一（1月22日）以色列在加沙遭遇了惨重的人员伤亡，24小时内有24名士兵丧生。这一单日死亡人数是以色列自10月7日哈马斯恐怖袭击后发动反击战争以来的最高记录。

其中一起事件造成了21名士兵死亡。以军方哈加里少将（Daniel Hagari）说，当时士兵们正在准备炸药以拆除两座建筑物，武装分子向附近的一辆坦克发射了一枚火箭榴弹。

此时，一栋两层楼房发生爆炸，引发楼房倒塌，一些以色列士兵被压在废墟中。这也是自以色列对哈马斯的战争开始以来，造成以色列军队死亡人数最多的单一事件。

哈加里在周二早上的新闻发布会上说：“我们仍在研究和调查事件细节和爆炸原因。”

内塔尼亚胡要求调查士兵死亡事件，誓言在加沙取得“绝对胜利”

以色列总理内塔尼亚胡表示，尽管以色列军队在加沙遭受了迄今为止最惨重的单日损失，但以色列将继续在加沙作战，直至取得“绝对胜利”。

“昨天，我们经历了战争爆发以来最艰难的一天。” 内塔尼亚胡说，“以我们英雄的名义，为了我们自己的生命，我们不会停止战斗，直到取得绝对胜利。”

内塔尼亚胡说，军方正在调查周一建筑物爆炸造成21名以色列士兵丧生的“悲剧”事件。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

加沙卫生部称共25490名巴勒斯坦人在以色列的袭击中丧生

哈马斯控制的加沙卫生部称，自10月7日以来，共有25490名巴勒斯坦人在以色列对加沙地带的袭击中丧生，另有63354人受伤。该卫生部补充说，死亡人数包括过去24小时内死亡的195人。

联合国认为该部提供的数字基本准确，但没有区分武装分子和平民。

以色列对加沙地带的攻击是对哈马斯对以色列南部发动恐怖袭击的回应，袭击中约有1100名以色列人丧生，其中大部分是平民。哈马斯被以色列、美国、欧盟、德国和其他一些国家的政府列为恐怖组织。

以色列的战时经济

美国和英国对也门胡塞武装发动新一轮打击

美国和英国对也门境内的胡塞武装实施了新一轮联合打击，两国称此次打击旨在削弱胡塞武装分子攻击红海商船的能力。

战斧导弹从军舰、潜艇和战斗机上接二连三发射出去，目标是胡塞武装的导弹储存地点和导弹发射器。

胡塞武装控制的媒体称，此次打击目标是首都萨那和其他几个省份。

自以色列在加沙的军事行动开始以来，伊朗支持的胡塞叛军组织多次袭击进入红海的商船，并声称这些船只与以色列有联系。

五角大楼在一份联合声明中说：“这些精确打击旨在破坏和削弱胡塞武装用来威胁全球贸易和无辜海员生命的能力。”

这是美国对伊朗支持的胡塞武装实施的第八轮打击，也是最近几周与英国进行的第二次联合行动。

英国国防大臣沙普斯（Grant Shapps）说，这次行动“再次打击了胡塞武装的有限库存和威胁全球贸易的能力”。

美国表示，澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰支持最新的军事行动。

迄今为止，过去一个月的多轮打击未能阻止胡塞武装对红海航运的袭击。

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（美联社、德新社、路透社、法新社）

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