以色列军队进入希法医院针对哈马斯采取“精准打击”

（德国之声中文网）以色列方面称，其军队已经进入加沙地带的希法医院（Al-Schifa），并对藏匿于那里的哈马斯武装分子实施了"有针对性的"打击。以军发言人称在医院里没有战事。军方的一份声明指出："在情报信息的基础上，以色列国防力量在希法医院特定区域对哈马斯进行精准、有针对性的行动。"据称此次行动主要就是针对哈马斯据信设在该医院的指挥中心。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交媒体平台 X（前推特）上发文称，"军队入侵希法医院的报道令人深感忧虑"。"我们与医院的医护人员再次失去联系。我们非常担心他们和病人的安全"。

以色列指控哈马斯将其军事指挥部设在这家巴勒斯坦地区最大医院地下的隧道中。据猜测，该恐怖组织劫持的以色列人质可能也被扣押在那里。在实施军事行动之前，以色列方面已经知会了由哈马斯所控制的加沙地带卫生部门。

参与军事行动的还包括医疗队和会说阿拉伯语的工作人员，以色列军方面表示，他们都接受过专业训练，为应对这种复杂而敏感的环境做好了准备。他们不会给平民造成伤害。目前，军队还将保温箱、婴儿食品等其他医疗用品送进了希法医院。

美国：哈马斯在医院设立指挥中心是"战争罪行"

美国情报部门对以色列的相关调查结果予以支持。美国国家安全会议战略沟通协调官柯比（John Kirby）在接受媒体采访时说，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织将希法医院运行着一个"指挥和控制中心"，那里可能还存放着装备和武器。哈马斯通常利用加沙的医院以及其地下的隧道来藏匿和推进军事行动，并且扣押人质。

柯比指出，将希法医院用作军事目的是一种战争罪行。哈马斯武装人员藏身于平民之中，而那些只是想要获得医疗救护的无助和患病的平民不应该陷入交火之中，他强调。

希法医院是加沙地带规模最大的医院，最近几天以来在医院周围已经发生了激烈的交火。根据联合国估计，至少有2300人被困在医院区域--其中包括患者、医疗人员和难民。

OCHA：只有阿赫利医院还在接收病患

根据联合国了解的信息，在加沙地带北部，只有一家医院还能够接收病患。联合国人道主义事务协调厅（OCHA）表示，位于加沙城的阿赫利医院（Al-Ahli）是唯一还在维持最低限度运转的医院。那里目前收治了大约500名病人。"所有其它医院都已经因为缺乏电力、医疗用品、氧气、食物和水而停止运营。" OCHA还指出，当地的情况"因周遭地区的轰炸和战斗而变得更糟"。

（德新社、路透社、法新社等）

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