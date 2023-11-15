 以色列军队进入希法医院针对哈马斯采取“精准打击” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

以色列军队进入希法医院针对哈马斯采取“精准打击”

以色列军队表示，在加沙的希法医院对恐怖组织哈马斯展开了有针对性的军事行动。美国方面称，哈马斯将医院用作军事目的。

加沙希法医院

加沙希法医院

（德国之声中文网）以色列方面称，其军队已经进入加沙地带的希法医院（Al-Schifa），并对藏匿于那里的哈马斯武装分子实施了"有针对性的"打击。以军发言人称在医院里没有战事。军方的一份声明指出："在情报信息的基础上，以色列国防力量在希法医院特定区域对哈马斯进行精准、有针对性的行动。"据称此次行动主要就是针对哈马斯据信设在该医院的指挥中心。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交媒体平台 X（前推特）上发文称，"军队入侵希法医院的报道令人深感忧虑"。"我们与医院的医护人员再次失去联系。我们非常担心他们和病人的安全"。

以色列指控哈马斯将其军事指挥部设在这家巴勒斯坦地区最大医院地下的隧道中。据猜测，该恐怖组织劫持的以色列人质可能也被扣押在那里。在实施军事行动之前，以色列方面已经知会了由哈马斯所控制的加沙地带卫生部门。

参与军事行动的还包括医疗队和会说阿拉伯语的工作人员，以色列军方面表示，他们都接受过专业训练，为应对这种复杂而敏感的环境做好了准备。他们不会给平民造成伤害。目前，军队还将保温箱、婴儿食品等其他医疗用品送进了希法医院。

美国：哈马斯在医院设立指挥中心是"战争罪行"

美国情报部门对以色列的相关调查结果予以支持。美国国家安全会议战略沟通协调官柯比（John Kirby）在接受媒体采访时说，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织将希法医院运行着一个"指挥和控制中心"，那里可能还存放着装备和武器。哈马斯通常利用加沙的医院以及其地下的隧道来藏匿和推进军事行动，并且扣押人质。

柯比指出，将希法医院用作军事目的是一种战争罪行。哈马斯武装人员藏身于平民之中，而那些只是想要获得医疗救护的无助和患病的平民不应该陷入交火之中，他强调。

希法医院是加沙地带规模最大的医院，最近几天以来在医院周围已经发生了激烈的交火。根据联合国估计，至少有2300人被困在医院区域--其中包括患者、医疗人员和难民。

OCHA：只有阿赫利医院还在接收病患

根据联合国了解的信息，在加沙地带北部，只有一家医院还能够接收病患。联合国人道主义事务协调厅（OCHA）表示，位于加沙城的阿赫利医院（Al-Ahli）是唯一还在维持最低限度运转的医院。那里目前收治了大约500名病人。"所有其它医院都已经因为缺乏电力、医疗用品、氧气、食物和水而停止运营。" OCHA还指出，当地的情况"因周遭地区的轰炸和战斗而变得更糟"。

 

（德新社、路透社、法新社等）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

People salvage belongings amid the rubble of a damaged building following strikes on Rafah in the southern Gaza Strip, on November 12, 2023, as battles between Israel and the Palestinian Hamas movement continue. More than 10,000 people have been killed in relentless Israeli bombardment of the Gaza Strip, according to the Hamas-run health ministry, since the war erupted last month after Palestinian militants raided southern Israel on October 7 killing at least 1200 people. (Photo by Mohammed ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

德国追加对巴勒斯坦人的援助 伦敦30万人游行吁加沙停火 12.11.2023

鉴于加沙平民在以哈战争中遭受巨大苦难，德国宣布再向巴勒斯坦领土提供3800万欧元的人道援助。周六，加沙地带最大的医院希法医院遭炮火袭击停电。在伦敦，30万亲巴勒斯坦人的示威者举行游行，呼吁立即停火。

Palestinians flee to the southern Gaza Strip on Salah al-Din Street in Bureij, Gaza Strip, on Wednesday, November 8, 2023. ( AP Photo/Hatem Moussa)

以哈战争：激战、逃亡与寻找解决方案的国际努力 09.11.2023

以色列总理内坦尼雅胡强调，哈马斯若不释放人质就不会有停火。以色列军方称，在10小时激战后占领了哈马斯在加沙北部的一个基地。周三，约5万人从加沙北部逃到加沙南部。如何援助加沙平民正是50多个国家和国际组织代表目前在巴黎讨论的议题。

+++Tokio, Japan, 07.11.2023 +++ Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, gibt vor einem A350 der Luftwaffe am Flughafen Tokyo-Haneda ein Pressestatement. +++ dpa-Bildfunk +++

七国集团外长在加沙问题上寻求共同立场 07.11.2023

针对在以哈战争问题上达成统一战线，七国集团（G7）的外长们在东京举行的会议上面临挑战。德国表示，“人道主义暂停”也被列入会议议程。

广告

媒体看中国

F-16-Flugzeug der Taiwan Air Force

德语媒体：拜习会影响台湾局势走向

美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。