以色列再发动空袭 王毅批美阻安理会声明

(德国之声中文网) 根据美联社报导，以色列战机16日对加沙市的几个地方发动了一系列猛烈的空袭。爆炸声在17日凌晨从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，这次空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。

此次袭击是以色列与统治加沙的哈马斯武装组织之间最新一轮暴力事件中最致命的一次袭击。在一份简短的声明中，以色列国防军只说「以色列国防军战斗机正在打击加沙地带的恐怖目标」。

同日，联合国安理会举办了一场与巴以冲突相关的紧急会议，消息传出中国丶挪威与突尼西亚所提出的联合声明遭到美国投票否决，因为美国外交官声称相关声明会阻碍为了达到双边停火正在进行的外交工作。

与会的各国16日仍未能针对巴以冲突衍伸出来的暴力情况达成共识，但中国丶挪威与突尼西亚仍发布声明，要求各方停止各种暴力丶挑衅与破坏的行为。主持该会议的中国外长王毅在发言中直指，安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，但「由于仅仅一个国家阻拦，安理会至今未能发出一致声音」。

王毅说：「我们呼吁美国承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为缓解局势丶重建信任丶政治解决发挥应有作用。『两国方案』是根本出路。近年来，中东和平进程偏离原有正确轨道，联合国决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深，直至酿成今天的危机局面。」

以色列称轰炸合法

以色列总理内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu) 16日在接受美国哥伦比亚广播公司节目《面向全国》访谈时声称，被以色列空袭夷为平地的加沙建筑内有哈马斯办公室以及美国和中东的新闻机构，但他并未给出任何证据。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 16日在联合国安理会高级别紧急会议开始时，呼吁加沙的以色列人和巴勒斯坦人立即停止「完全令人震惊的」战斗升级和「毫无意义的流血丶恐怖和破坏循环」。他说：「联合国正在积极促使所有各方立即停火。」

内塔尼亚胡在该节目中谈到以色列军队和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间正在发生的暴力事件，以及15日的空袭将美联社和半岛电视台新闻机构的加沙办公室夷为平地。他再次重申：「这是一个完全合法的目标。」

当被问及他是否在15日与美国总统拜登的通话中，提供了与哈马斯办公室确实在该建筑中的任何证据时，内塔尼亚胡说：「以色列通过我们的情报人员来传递消息。」

在经历近一周的以色列空袭和哈马斯火箭炮轰击之后，内塔尼亚胡没有给出以色列何时准备停止其空袭的确切时间。他说：「我们希望空袭不会持续很久，但我们受到了哈马斯的攻击。」当被问及有关哈马斯已经同意埃及斡旋的停火协议但以色列没有同意的报道时，他说：「我所了解的事实不是这样。」

巴勒斯坦外交部长马尔基 (Riad Al-Malki) 16日在联合国安理会的紧急会议上，指责以色列在加沙犯下战争罪和反人类罪，并在耶路撒冷执行「种族隔离」政策。

他说：「没有任何语言可以描述我们的人民正在忍受的恐怖。以色列正在杀害加沙的巴勒斯坦人，每次都是一个家庭。以色列正试图将巴勒斯坦人从耶路撒冷连根拔起，正在驱逐不同家庭，一次一个家庭，一个社区。以色列正在处决我们的人民，犯下战争罪和反人类罪。」

联合国吁各方立即停火

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 16日在联合国安理会高级别紧急会议开始时，呼吁加沙的以色列人和巴勒斯坦人立即停止「完全令人震惊的」战斗升级和「毫无意义的流血丶恐怖和破坏循环」。他说：「联合国正在积极促使所有各方立即停火。」

他警告说，加沙多年来最严重的暴力升级「只会使死亡丶破坏和绝望的循环持续下去，并将任何共存与和平的希望推到更远的地平线上」。

古特雷斯说，他对以色列空袭造成的越来越多的巴勒斯坦平民伤亡感到震惊，并对以色列从加沙发射的火箭弹造成的伤亡表示遗憾。他称摧毁加沙的媒体办公室「令人极为担忧」，强调双方「必须允许记者在没有恐惧和骚扰的情况下工作」。

联合国的中东特使温斯兰德 (Tor Wennesland) 16日表示，以色列在加沙地带的攻势已使大约34000名巴勒斯坦人离开了他们的家园。他说，加沙的40多所联合国学校已经变成了避难所。他指出，这些学校用水有限，无法获得食物或医疗服务。

在近一周的战斗之后，温斯兰呼吁双方保持冷静，并说若冲突进一步升级，将对「巴勒斯坦人和以色列人造成毁灭性的后果」。他称哈马斯从加沙的平民区向以色列人口中心发射火箭弹的行为违反了国际法。他还敦促以色列在加沙的行动中表现出「最大限度的克制，不伤害平民和民用物体」。

无国界记者：以色列恐涉战争罪

总部设在巴黎的无国界记者16日要求国际刑事法院对以色列轰炸美联社和其他媒体组织在加沙的建筑物的行为进行调查，认为这可能是战争罪。该组织在给国际形势法院首席检察官的一封信中说，在过去6天里，23家国际和地方媒体组织的办公室被摧毁。

该组织说，以色列军方「故意以媒体组织为目标，故意破坏其设备」，可能违反了该法院的一项章程。它说，这些攻击是为了「减少，如果不是消除媒体向公众提供信息的能力」。

以色列军方说，哈马斯在美联社设有办公室的大楼内活动，并指责该激进组织利用记者作为人盾。在以色列军方周六警告即将进行打击后，美联社记者和其他租户被安全疏散。

(美联社丶法新社)

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