以色列关闭境内半岛电视台分部 突袭办公室

以色列政府以涉及国家安全，决定在加沙战争持续期间，关闭半岛电视台在以色列的业务，还传出派遣便衣警察突袭半岛电台办公室。半岛电视台则称其为“荒谬的谎言”，并表示将采取一切法律措施。

（德国之声中文网）周日（5月5日），以色列内阁全票通过关闭半岛电视台的决议后，总理内塔尼亚胡在社媒上发帖宣布“煽动性频道半岛电视台将在以色列关闭”。随后有消息指出，半岛电视台位于东耶路撒冷的办公室遭到官方突袭。

一名以色列官员和半岛电视台消息人士透露，在以色列政府发布关闭令后，当局便突袭了半岛电视台在耶路萨冷作为办公室的酒店房间。

根据网路上流传的画面，多名便衣警察在房间内拆除摄影设备。 半岛电视台称该房间位于东耶路撒冷地区。

投票结果公布后，以色列政府随即发布声明称，以色列通信部长已签署 "立即行动 "令。

声明说，新措施包括关闭半岛电视台在以色列的办事处、没收广播设备、切断有线电视和卫星公司对该频道的播放以及封锁其网站。声明没有提及半岛电视台在加沙的业务。一名以色列议员表示，半岛电视台仍可能用法律形式阻止关闭。

半岛电视台则立即驳回了有关以色列国安的指控，称这不仅是一个“危险而荒谬的谎言”，而且剥夺人们获取信息的权利，是犯罪行为，其记者也将因此而陷入危险境地。半岛电视台表示，将“采取一切法律措施”，维护电视台和工作人员的权益。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）也对以色列方面的关台作法表达批评。

哈以战争以来半岛电视台全天候报道

半岛电视台由卡塔尔政府资助，对以色列在加沙的军事行动持批评态度，以哈战争爆发以来，该电视台全天候进行报道。

今年4月，电视台发布声明批评以色列的关闭计划是“打压的升级”，是对其“系统性攻击的一部分”。半岛电视台的这份声明称，以色列政府蓄意袭击并杀害了该台的数名记者，其中包括 Samer Abu Daqqa 和 Hamza AlDahdooh，但以色列则驳回以上指控，称其不会将记者作为打击目标。

卡塔尔于1996年出资创立了半岛电视台，旨在提升和改善该国在全球的形象。

卡塔尔政府创办并资助半岛电视台 图像来源: Kamran Jebreili/AP Photo/picture alliance

半岛电视台：关闭是政治决定

以色列议会于今年4月批准了一项法律，允许暂时关闭被认为威胁国家安全的外国广播公司。以哈战争爆发后，以色列多次批评半岛电视台的报道具有偏见以及倾向性。

半岛电视台以色列和巴勒斯坦分社社长奥马利（Waleed Omari） 说，关闭电视台的决定同专业或新闻无关，它是政治性的。他说，电视台正在准备作出法律回应。

以色列法律允许内塔尼亚胡及其安全内阁关闭设在以色列境内的新闻机构，期限为45天。该期限可以延长，它的有效期可以持续到7月底或加沙战争结束。

（路透社、德新社）

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