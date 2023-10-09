以色列全面封锁加沙地带

（德国之声中文网）在恐怖组织哈马斯对以色列发起大规模袭击后，以色列政府宣布对巴勒斯坦加沙地带进行全面封锁。以色列国防部长加兰特（Joav Galant）表示："（加沙地带）将不会有电力、食品和燃料供给。"

本周一（10月9日），哈马斯恐怖分子仍未停止从加沙地带向以色列发射火箭弹，耶路撒冷和特拉维夫都响起防空警报。媒体报道称，以色列南部沿海城市阿什凯隆（Aschkelon）、阿什杜德（Aschdod）及斯德洛特（Sderot）均遭到袭击，导致多人受伤。据以军方统计，自周六上午以来，以色列已受到约4400枚火箭弹的攻击。

"七至八个地区仍在争夺中"

此外，仍有哈马斯恐怖分子在以色列境内活动。以军方本周一早上表示，以色列有"七至八个地区"仍在争夺中。赫克特中校（Richard Hecht）告诉媒体："恢复防御性安全形势的时间比预计的要长，哈马斯恐怖分子目前依旧有能力渗透进入以色列部分领土。与此同时，大约30万名预备兵被征召入伍。"军方发言人承认，这是以色列历史上短期内实施的规模最大动员行动。

以色列空军在过去几晚持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列国防军于本周一清晨通过社交媒体Telegram上宣布，他们还针对哈马斯成员藏身的建筑物以及多个指挥中心发动了袭击。在晚间，"以色列陆军战斗机、直升机、飞机和大炮击中了加沙地带内500多个属于哈马斯与伊斯兰圣战组织的恐怖分子目标，"军方补充道。

据联合国人道事务协调厅（OCHA）统计，已有超过12.3万巴勒斯坦人因以色列的反击行动被迫离开加沙地带。该机构表示，人们之所以逃亡，要么是担忧自身安全，要么是因为家园被摧毁。

内盖夫沙漠音乐节现场的救援人员

260名狂欢者被杀害

哈马斯伊斯兰极端主义者上周六进行大规模袭击的目标之一是在加沙地带边界进行的一场音乐节活动。目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有260人。上传到网络的影片记录了活动参与者逃离袭击现场的情景。恐怖分子还从该地绑架了大量受害者至加沙地带。据以色列媒体报道称，有许多妇女在被杀害或绑架前遭到了强奸。

包括700多名以色列人在内的1100多人已在哈马斯对以色列的严重袭击、以军同哈马斯恐怖分子的交战与对加沙地带的反击中丧生。鉴于重伤者人数众多，死亡人数可能会进一步上升。

以巴冲突 人质家属度日如年

德国重新审视对巴援助

哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，德国重新审视对巴勒斯坦地区的发展援助项目。德国联邦经济合作及发展部称，在此期间发展基金将"暂停"支付。该部部长舒尔策（Svenja Schulze）强调，将对所有援助项目进行审核。

欧盟也宣布暂停对巴勒斯坦的发展援助，并审核高达7亿欧元的资金。欧盟扩大事务专员瓦尔赫里（Oliver Varhelyi）在社交媒体X（推特）上表示："所有资助将立刻停止，且所有项目都将接受审查。所有新支出，即使是本年度的支出，都将推迟至另行通知。"

奥地利中断对巴勒斯坦的经济支持

奥地利政府中断了对巴勒斯坦高达1900万欧元的资助。奥地利外交部长沙伦贝格（Alexander Schallenberg）对奥地利广播电台（ORF）表示："这次恐怖袭击的规模如此骇人听闻，令人无法视而不见。因此，奥地利将暂停所有发展合作资助，直至另行通知。"

在宣布这一决定时，沙伦贝格并没有区分由哈马斯恐怖组织所控制的加沙地带，和由西方支持的巴勒斯坦民族权力机构阿巴斯总统（Mahmud Abbas）所领导的约旦河西岸。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

上周日，联合国安理会许多成员在纽约召开的紧急会议中谴责哈马斯对以色列的大规模袭击。然而，正如美国驻联合国大使伍德（Robert Wood）在会议后所强调，各方反应并不完全一致。伍德虽然没有明确提及像俄罗斯这样的具体国家，但他指出："尽管大多数国家谴责哈马斯组织的袭击行为，但明显并不是所有国家。"

为应对此次冲突，美国正在向地中海东部部署福特号航空母舰以及其他战舰。美国国防部宣布，已经准备好将美国空军战机调遣至此地区。美国国防部部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，美国将向以色列军队提供额外的武器和弹药支援。

(综合报道）

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