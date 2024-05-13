今年的以色列阵亡将士纪念日笼罩在哈马斯去年10月7日发动的恐袭阴影之中。内塔尼亚胡在纪念日的讲话中发誓要继续战斗，直到胜利。加沙卫生部称以色列轰炸和进攻造成的加沙巴勒斯坦人死亡人数已超过3.5万人。

（德国之声中文网）以色列举行阵亡将士纪念日活动，这是一年一度缅怀阵亡将士和遇袭平民的节日。

当地时间周日（5月12日）晚8点，以色列全国各地响起警报声，标志着阵亡将士纪念日的开始。纪念活动于周日举行正式仪式，周一计划在全国各地的军人公墓举行小型活动。

以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷西墙的仪式上说：“今晚，我们没有和平，也没有沉默。”

以色列总理内塔尼亚胡在阵亡将士纪念日的讲话中发誓要继续战斗，直到胜利。

周一晚间开始的隆重的独立日纪念活动结束了这一庄严的仪式。将这两个日子并列在一起，旨在强调以色列代价高昂的战争与1948年建国以及后来的生存之间的联系。

今年的阵亡将士纪念日，人们对哈马斯去年10月7日在以色列南部发动的恐怖袭击记忆犹新。

这场袭击造成约1200人死亡，其中大部分是平民。伊斯兰武装分子还劫持了250名人质。哈马斯被美国、欧盟和其他国家政府列为恐怖组织，目前仍扣押着约100名人质和据报已死亡的30多人的遗体。

周日，哈马斯控制的加沙卫生部称，以色列轰炸和进攻造成的加沙巴勒斯坦人死亡人数已超过3.5万人，其中有很大一部分是儿童。

巴勒斯坦人将以色列的建国视为“大灾难”，数十万阿拉伯人被驱离家园。

（路透社、法新社、德新社、美联社）

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