政治中东
以色列举行阵亡将士纪念日活动2024年5月13日
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（德国之声中文网）以色列举行阵亡将士纪念日活动，这是一年一度缅怀阵亡将士和遇袭平民的节日。
当地时间周日（5月12日）晚8点，以色列全国各地响起警报声，标志着阵亡将士纪念日的开始。纪念活动于周日举行正式仪式，周一计划在全国各地的军人公墓举行小型活动。
以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷西墙的仪式上说：“今晚，我们没有和平，也没有沉默。”
以色列总理内塔尼亚胡在阵亡将士纪念日的讲话中发誓要继续战斗，直到胜利。
周一晚间开始的隆重的独立日纪念活动结束了这一庄严的仪式。将这两个日子并列在一起，旨在强调以色列代价高昂的战争与1948年建国以及后来的生存之间的联系。
今年的阵亡将士纪念日，人们对哈马斯去年10月7日在以色列南部发动的恐怖袭击记忆犹新。
这场袭击造成约1200人死亡，其中大部分是平民。伊斯兰武装分子还劫持了250名人质。哈马斯被美国、欧盟和其他国家政府列为恐怖组织，目前仍扣押着约100名人质和据报已死亡的30多人的遗体。
周日，哈马斯控制的加沙卫生部称，以色列轰炸和进攻造成的加沙巴勒斯坦人死亡人数已超过3.5万人，其中有很大一部分是儿童。
巴勒斯坦人将以色列的建国视为“大灾难”，数十万阿拉伯人被驱离家园。
（路透社、法新社、德新社、美联社）
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