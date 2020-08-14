 以色列与阿联酋巴林在白宫签署关系正常化协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2020

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时政风云

以色列与阿联酋巴林在白宫签署关系正常化协议

美国总统特朗普自诩为和平使者，但巴勒斯坦对中东局势的最新发展却感到极度不满。在美国牵头下，以色列、阿联酋及巴林在白宫签署了历史性的和平协议。

USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二（9月15日）在华盛顿接待了以色列总理内坦尼雅胡、阿联酋外长阿卜杜拉（Abdullah bin Sajid）及巴林外交大臣扎耶尼（Abdullatif al-Sajani0），三国代表在白宫签署了关系正常化协议。

特朗普极力促成以色列与阿联酋和巴林的关系正常化。八月中旬，阿联酋与以色列宣布达成双边关系全面正常化协议。上周五，特朗普表示巴林也将追随阿联酋的步伐。特朗普形容这是“历史性突破”，但巴勒斯坦领导人则形容这项协议是“对耶路撒冷、阿克萨清真寺以及巴勒斯坦事务的背叛”。巴勒斯坦认为，以色列犹太人意图侵占位于耶路撒冷的艾萨克清真寺。与此同时，伊朗和土耳其也做出严厉批评称，海湾国家在协议中承诺了经济利益，但与以色列结成同盟以对抗共同的宿敌伊朗。

USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

以色列、阿联酋及巴林在白宫签署了关系正常化协议

特朗普则对关系正常化协议的签署表达乐观看法，认为该地区的其他国家也可以与以色列订立类似的协议。

继与埃及和约旦恢复正常外交关系后，以色列目前已与四个阿拉伯国家达成和平协议。作为交换条件，以色列同意暂停并吞约旦河西岸地区的计划。巴勒斯坦视该地区为其领土。自特朗普2017年底单方面承认耶路撒冷为以色列首都，并于2018年5月将美国大使馆从特拉维夫迁至当地后，巴勒斯坦对美国政府发动抵制，指责美国亲以色列的片面政策。

另一方面，巴林王国是阿联酋的重要盟友，与美国的关系也相当密切。美国第五舰队目前驻扎于巴林。去年巴林与华盛顿在巴林首都麦纳麦共同召开巴勒斯坦经济研讨会，引起极大争议。虽然巴林与其他阿拉伯国家相同，是由什叶派王室所领导，但其人民以什叶派教徒居多。过去该国与什叶派国家伊朗维持着紧密关系。

张筠青/达扬（德新社、路透社）

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