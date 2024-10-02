以色列“不欢迎”联合国秘书长 发布入境禁令

因未明确谴责伊朗向以色列发射180枚导弹，以色列外交部长卡茨将联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯宣布为“不受欢迎的人”，禁止其进入以色列。此外，以色列报告了在黎巴嫩军事行动中的第一例士兵阵亡事件，标志着冲突升级。

（德国之声中文网）以色列外交部长卡茨10月2日宣布联合国秘书长古特雷斯为"不受欢迎的人"，指责他在伊朗针对以色列的导弹袭击后，未能像其他国家一样明确谴责伊朗的行动。卡茨在社交平台X上表示，古特雷斯的立场偏向伊朗及恐怖组织，包括哈马斯、真主党和胡塞武装，称其是联合国的"污点"。他还表示，古特雷斯不应踏上以色列的土地。

此前，伊朗于周二晚间向以色列发射了180枚导弹，以报复以色列暗杀其重要盟友和将领的行动。尽管以色列拦截了部分导弹，局势已朝着地区战争的方向发展。

以色列总理内塔尼亚胡誓言对伊朗进行报复，称伊朗"犯下了大错，将付出代价"。伊朗指挥官则警告称，如果以色列展开报复，他们将扩大对以色列基础设施的打击。

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地区冲突升级

与此同时，以色列报告了在对黎巴嫩真主党武装的军事行动中，第一例士兵阵亡的消息。此次战斗标志着该地区冲突的进一步升级。联合国秘书长古特雷斯敦促各方保持克制，强调需要实现停火。然而，以色列政府认为古特雷斯的立场偏颇，未能充分支持以色列的自卫权，尤其是在10月7日哈马斯对以色列发动大规模袭击之后。古特雷斯此前也未明确谴责哈马斯的行动，并未将其正式列为恐怖组织，这进一步加深了以色列对古特雷斯的不满。

控制加沙的哈马斯被以色列以及许多欧美国家认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯、土耳其等国以及联合国方面始终拒绝做出该认定。

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随着以色列与真主党几乎每天在黎巴嫩边境发生交火，局势进一步恶化。以色列与伊朗支持的真主党之间的紧张局势，始于2023年10月哈马斯袭击以色列后。伊朗发射导弹后，联合国安理会已召开紧急会议以讨论该地区的危机。美国和其他盟国也在密切关注局势，并努力通过外交手段避免冲突升级。

此外，伊朗最高领袖哈梅内伊对美欧的中东存在表示不满，呼吁外国撤离。他表示，中东国家能够自行管理局势，外来势力只会引发冲突和战争。与此同时，法国总统马克龙和德国总理肖尔茨也谴责了伊朗的导弹袭击，并呼吁冲突各方保持克制。

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