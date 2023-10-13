 以色列下令加沙北部居民撤离 他们逃向哪里？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2023

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时政风云

以色列下令加沙北部居民撤离 他们逃向哪里？

地面进攻前，以色列要求加沙北部居民24小时内转移。联合国要求以方收回命令，否则出现人道灾难。欧盟也称这样的行动不可能。目前，被劫持到加沙的人质中已有13人丧生。

加沙人向南逃

加沙人向南逃

（德国之声中文网）以色列军方周五凌晨呼吁巴勒斯坦人24小时内离开加沙北部："以色列军队号召所有位于加沙的公民，为保护自身的安全，转移到南部去"。人们广泛猜测，为清除哈马斯恐怖组织，以色列正在为地面攻击加沙做大规模准备。

军方的理由是，恐怖组织哈马斯正在进行以以色列国家为敌的战争，加沙是军事行动的战场。"直到宣布允许返回加沙时才能返回。"以色列认为，哈马斯恐怖分子藏在加沙房屋下的暗道里，而上面的楼房里则居住着普通平民。

哈马斯则称以色列要求平民离开北部的呼吁为"宣传"，"不要上当"，不要离开住宅。据德国电视一台的消息，当地有哈马斯恐怖分子阻拦人们撤离，他们还呼吁已经撤离的人回到加沙北部。目前，众多加沙北部的平民已在逃向南部的路上。据BBC报道，加沙主要公路上，看到数百辆汽车、摩托车以及马车、牛车、驴车、骆驼等等。

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

逃向哪里？

位于约旦的挪威难民救助署告诉德国之声，"我们的员工昨夜听到（24小时撤离加沙北部的）消息时，全都震惊了，通知不仅威胁我们的工作人员、一半的加沙居民，而且更影响这一冲突的未来走向。"他说，该组织的50名巴勒斯坦工作人员必须离开家乡，但每个都重复一句话"我们不知道去哪里"。

正在中国访问的欧盟外交与安全高级代表博雷利表示，"应该在军事行动前警告平民，但100多万人在24小时内转移，实在不可能"。

阿拉伯联盟主席在写给联合国的一封信函中，称将巴勒斯坦人驱赶出加沙北部是"强行迁徙"，构成"犯罪"。这封信谴责以色列在实施"残忍的报复行为，惩罚加沙无辜平民"。

以色列之敌哈马斯

加沙已成地狱

此前，联合国秘书长古特雷斯的发言人明确要求以色列军方收回命令，并强调，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致"毁灭性的人道后果"。根据联合国的数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。

联合国援助巴勒斯坦机构（(UNRWA）已将指挥行动中心转移到加沙南部。他们呼吁以色列政府保护这一机构里的所有平民。

该组织临时总干事拉萨里尼（Philippe Lazzarini）在一份声明中说，加沙的人道状况已成"地狱"。哈马斯上周末袭击以色列后，加沙遭到封锁，水、食品和燃料供应全被切断。他呼吁"所有有影响力的各方行动起来，结束这场悲剧，立即、无条件地向平民提供人道救援和保护"。

世界卫生组织警告称，将重病、重伤人员转移出北部绝不可以，他们将必死无疑，"这等于是死刑判决"。

以色列军方下达的迁徙令也涉及联合国的工作人员，联合国在加沙运营学校、健康设施以及医院。

针对联合国出现灾难性人道后果的警告，以色列驻联合国大使埃尔旦(Gilad Erdan)称为"可耻"，他说，联合国更应该集中谴责哈马斯以及支持以色列自卫的权利。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

已有13名人质死亡

为打击哈马斯，以色列军队继续轰炸加沙一些曾被恐怖分子居住过的楼房，以色列军方发言人称，周五被炸毁的5座楼房是"凶手"的阵地，与此同时，他说，哈马斯已失去对大部分加沙地带的控制。

周五当天，美国和欧盟认定的恐怖组织哈马斯对以色列的导弹袭击仍未停止。他们称以色列的空袭导致13名人质死亡，包括外国公民。上周六，哈马斯突袭以色列后绑架了100至150名人质，并把他们带到了加沙。

截止到目前，以色列一方的死亡人数上升到1300人，其中大部分是平民，3000多人受伤。以色列空袭加沙造成巴勒斯坦死亡人数已升至1500以上，6600人受伤。

据德国电视一台援引人权观察的报道，以色列在加沙和黎巴嫩南部的空袭中均使用了白磷弹，此举有确认的视频为证。人权观察表示，在加沙人口稠密的地区使用此类武器是违反人道主义国际法的。

被征召回国战斗的海外以色列人

（综合报道）

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