以纳斯达克为榜样 中国股市启动"科创板"

（德国之声中文网）下周一，"科创板"将在上海股市开盘。从原则上讲，这一"明星企业"的证券市场，会是纽约纳斯达克的对等物。它主要面向中国未来行业企业：比如，属于互联网先锋的企业，生产电脑芯片、研发人工智能、或实施具有创新潜力的生物技术项目的企业。

该股市不仅在内容上与传统的上海股市相区别。在这里，会有比中国其它证券交易市场更大的自由度：股票的上市价将只由需求关系确定，而不受国家的干预；有意在此上市的企业可自主决定其首次公开招股之规模。

好坏有别

此外，上市头5天，新股股指完全开放；此后，股指可在20%的幅度区间浮动，超过这一区间，监管机制才会干预，将当事股暂时撤出交易。在中国其它股市，浮动区间仅为10%。茨维曼金融公司（Zwermann Financials）资本市场专家茨维曼（Chris Zwermann）认为，"最初阶段，会有强烈浮动"。不过，他相信，"数星期后，就会有所筛选了，好坏有分，再过一段时间，运作就会稳定了。"

这位专家相信，这种形式的初始阶段可能会延续一至两年。在这一阶段，可能会有某些企业斗胆进入新市场，某些企业又会离开。无论如何，下周一，将有来自所谓的未来行业的25家企业在这个新创的股市上登台。上海证交所负责经营该股市。

25家首批科创板企业在投资人那里共筹得约值50亿欧元的资金。这些企业最高的发行市盈率是171倍。而在美国科技股市纳斯达克，市盈率目前是24倍，德国的科技达克斯则是28倍。

表率阿里巴巴

这么高的首次公开招股价也是对新市场先锋们所引起的巨大需求造成的结果。据称，中国小股民中对科创板企业股票的需求是供应量的1700倍。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede



因此，这一计划已然成功：将私人资本引向北京政府认为对发展以及全球经济具有关键意义的那些领域和企业。科创板是中国实现既定目标道路上的一块铺路石，根据这一目标，中国要在未来数年成为关键产业的世界市场引领者。其背景或许也与这一事实有关：阿里巴巴、京东集团、搜索引擎百度等一众中国互联网巨头都成功实现上市，并获得巨大盈利。只不过，它们都是在华尔街上市的。这条途径对较小些的企业来说过于复杂、过于昂贵。

现在，中国企业有了机会，能够相对不太复杂地从投资人、尤其是私人投资人那里筹集到资金。尽管这样，中国的科创板同它的榜样纳斯达克还是有所区别：纽约股市上，主要是专业投资商和机构投资人在活动；上海的科创板则要更丰富多彩一些。可能会有很多个人投资者在此寻找自己的运气。

互联网泡沫再现？

投资银行世界金融控股集团(World Financial Holding Group)负责人林朝晖警告说，很多小股投资人基于社交媒体上看到的建议买股，并不了解相关的情况。因此，在专家们看来，科创板的成功与否，取决于中国大企业是否也会入股该市场。

茨维曼则原则上认为，该项目是个好主意，因为，股市上的交易越自由，股市也就越健康。不过，预期的巨大起落和高股指又不免让他回忆起千禧年前后的遭遇。

当时，所有在自己的名字或说明里有"互联网"一词的企业都曾庆幸在当时新创的科技股市上挂牌。股指节节上升，一直持续至2000年初泡沫爆炸。很多企业，尤其是私人投资者损失了大量金钱。人们只能希望，中国的个人投资者不至于在科创板遇到同样的经历。