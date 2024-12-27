以空袭萨那机场 世卫总干事险遭波及

以色列军方空袭也门首都萨那国际机场，导致多人死亡，包括世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在内的代表团距离袭击地点仅几米之遥。

（德国之声中文网）12月26日，以色列军方对也门萨那国际机场发动空袭，据称目标是胡塞武装的军事设施。然而，事发时世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞及其团队正在机场，准备登机离开。

谭德塞在社交媒体X（原推特）上发文表示：“大约两小时前，当我们准备登机离开萨那时，机场遭到了空袭。一名机组成员受伤。据报道，机场至少有两人遇难。机场的空中交通管制塔台、候机大厅和跑道遭到破坏，距离我们仅几米之遥。”

谭德塞补充道，由于机场的损毁，团队需要等待修复完成后才能离开。

死亡与破坏

根据胡塞武装的电视台Al-Masirah报道，此次空袭造成包括机场区域在内至少6人死亡。联合国则报告称，空袭导致机场内3人死亡，另有多人受伤。

以色列军方在声明中称，此次空袭基于情报行动，目标是“恐怖组织胡塞武装”的军事设施，包括萨那机场的基础设施以及胡塞武装在萨那和荷台达（Hudaida）的发电站。以色列指控胡塞武装利用这些设施走私伊朗武器，并接待伊朗高级代表团。

以色列军方向美联社（AP）表示，事先并不知道谭德塞和WHO团队当时身在机场。

谭德塞：“机场的空中交通管制塔台、候机大厅和跑道遭到破坏，距离我们仅几米之遥” 图像来源: Khaled Abdullah/REUTERS

国际反应

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）通过发言人对也门局势升级表示严重关切。发言人表示，“秘书长谴责也门与以色列之间的冲突升级”，并呼吁各方保持克制，避免进一步激化冲突。她特别提到，以色列空袭萨那机场“令人尤为警惕”。

胡塞武装发言人阿卜杜勒萨拉姆（Mohammed Abdulsalam）谴责以色列的空袭是“犹太复国主义对整个也门人民的犯罪”。

地缘冲突背景

近年来，胡塞武装加剧了针对以色列的火箭和无人机袭击。根据德国《时代在线》的报道，自2023年加沙战争以来，胡塞武装已多次对以色列发起攻击。包括最近对特拉维夫的火箭袭击，造成16人受伤。以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）誓言要让胡塞武装“付出沉重代价”。

联合国多次呼吁通过谈判解决也门的复杂冲突。胡塞武装自称是“反对以色列的抵抗轴心”一部分，与伊朗、哈马斯和黎巴嫩真主党共同对抗以色列。以色列空袭被认为是对胡塞武装最近火箭袭击的报复，同时旨在遏制胡塞武装通过红海航道威胁国际航运的行为。

（德意志广播电台、《时代在线》、美联社）

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