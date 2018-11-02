以福利之名 中国监控模式进入委内瑞拉

(德国之声中文网) 通讯社披露，中国电讯商中兴深度参与委内瑞拉「祖国卡」的建立与数据库管理，可能引发人权危机。

早在2008年4月，时任委内瑞拉总统的查韦斯派遣官员到深圳的中兴总部，了解中国如何把智能卡技术应用到国民身分证上面。 他们了解到北京透过智能卡追踪公民的社会、经济、政治行为。 将智能卡的使用纪录存储在庞大的数据库当中，政府就可以完整监控公民的个人财务、医疗病史、以至投票行为。

技术人员达昆(Anthony Daquin)曾是委内瑞拉代表团之一。 他说:「在中国的所见所闻改变了一切。 」但是，他的惊奇逐渐转为恐惧。 他想到委内瑞拉政府会如何利用这个力量监控人民。 因此，隔了一年之后，他对委内瑞拉的官员表达了他的顾虑。

接着，身穿制服的武装警察找上他，殴打他，打到掉了好几颗牙，还要求他交出十万美金，否则不放他走。 达昆从保险箱里拿出毕生积蓄，给了施暴者。 当晚，他带上家人逃往美国。

时光飞逝。2013年，查韦斯逝世，社会主义者马杜罗接任委内瑞拉总统大位。 石油危机让委内瑞拉的经济陷入困境，食物、药物都匮乏，人们成群外移。 2016年，马杜罗提出一个分发食物包裹的计划。 这个计划原本由墨西哥的一家数据库公司Soltein SA de CV负责。 研究显示，这个计划非常成功，有超过九成的委内瑞拉民众已经纳入食物包裹系统。

然而委内瑞拉想要的不只如此。 他们想要知道更多有关收受者的信息。 所以，他们回去找中兴。

中兴当时在委内瑞拉设有分部，分别在2015和2016年协助政府在几个大城市建立了影像监控系统。 在委内瑞拉政府的要求之下，他们为每个帐户开一个二维码，用户只要扫描二维码就可以链接到官方网站去。 每个帐户的开通成本不到三美金。 数据库可以存取的数据包括个人的生日、家属、工作单位、收入、名下资产、医疗病史、已请领的社会福利、社群网站上的活动、政治党籍、是否投票。

在一次黑客行动中，这个内幕再一次获得证实。 一个反对马杜罗总统的社运分子在2017年5月骇进了祖国卡的后台系统，撷取几张数据库的屏幕截图，并且删除了马杜罗的数据。 使得马杜罗在电视上示范刷卡时，系统回答「此人不存在」。 根据黑客提供的系统截图，一个用户的后台数据除了出生年月日、电话号码、地址、党籍，甚至连是否有宠物都鉅细靡遗。

过去一年，马杜罗敦促人民办理新卡，声称申办卡片有利于取得社会福利。 政府也祭出好几个配套措施鼓励申办，包括现金奖励，比如说在母亲节申办的人母，可以领取2美元的现金。 这在通货膨胀的社会里至少能买一打鸡蛋。 现在，超过一半民众，相当1800万人，已经持有新卡。

然而，仍然有少数人出于被监控的疑虑，并未申办。 其中有一名76岁的糖尿病患者厄利亚(Benito Urrea)接受路透社采访表示，一个医生因为他没有申办祖国卡，称她为「右翼分子」，拒绝给她开胰岛素的处方。 「这是透过我的需求来控制我。 」她说。

目前，「祖国卡」系统尚未停止演化。系统很快的就要加入评比的功能。 好公民可以获得电费和贷款的折扣，坏公民会被禁止搭乘大众交通运输的权利，他们的儿女也不能进入顶尖的学校。

罗法/达扬(路透社)