以疫牟利? 台航空公司卖空位惹议

(德国之声中文网) 德国之声16日接获民众投诉，表示中华航空推出「经济舱额外座位轻松加购价」，贩卖原座位旁的空座位，以确保旁边不会坐人，民众质疑这种做法是趁疫情期间，利用民众防疫心理牟利。

透过网页可以发现，中华航空在今年底前提供CI和AE两种机型经济舱额外座位加购的「特别优惠」，德国之声进一步询问细节，华航表示，「旅客可以长程线每航段美金300元或短程线每航段美金100元之优惠价格加购1个额外机位，每位旅客最多可加购3个额外机位」。

记者询问，如果没有购买是否无法确保旁边是空座位，客服人员表示没有错，但地勤人员可以协助旅客换至旁边无人的座位。记者进一步询问，如果加购了空位，但发现机上仍有空位安排是否可以要求退费，客服人员则表示无法。

华航书面回覆记者询问表示，有关机位安排，「华航严遵各国机场及台湾民航局的规定办理，也落实执行指挥中心与民航局公布的『乘客安全防护守则』」，表示这项服务是「考量国际航空业趋势及旅客需求」。

民航局则向德国之声表示，只要没有违反防疫规定，票价也在规定内，民航局就不会去过问。

除了中华航空之外，长荣航空针对经济舱也有类似的做法，针对美加航线推出票价4折到2折的空座位贩售，且位置数量不限。中国时报6月8日报道此事说:「不想旁邊坐人，付錢就可以！」

长荣客服同样向德国之声表示，若未加购座位，无法确保旁边是否无人，而就算加购完发现机上仍有空位也无法退费，因为「机位已经留给乘客了」。

德国之声询问长荣航空，该公司书面回覆表示，「无法确保旅客相邻座位为空位」，也说在去年就已经提供「包位、包区、包舱以及包机的服务」，强调这次推出经济舱第二个位置以上享2到4折优惠的方式「与防疫措施无关，也没有违反防疫规定」。

业内人士对德国之声说，虽然有民众会认为这样不公平，好像有钱就能在机上买到社交距离，没钱就要承担风险，但现在航空业在疫情下生存不易。她说:「站在航空公司的角度去想，为什么我要賠钱去提供这些服务......难道国家要给你这些预算去补助这些空位吗?」

德国之声以书面询问台湾中央疫情指挥中心，目前尚未收到回覆。

其他国家怎么做?

福布斯在2020年4月美国疫情正严重时曾报道，美国航空，包括易捷航空到美联航都规划给乘客提供免费的中间空座位，以降低民众染疫的忧虑。

当时在报道中还提到，中国长安航空则是提供给民众购买前后左右8个座位的选择，包括左右2个座位和前后3个座位，每个空座位是28美元，共需226美元。

欧洲其他低成本航空公司EasyJet和Wizz Air当时也计划空下中间空位，但没有说会持续多久。而欧洲最大的航空公司瑞安航空(Ryanair)当时则表示，如果规定必须把中间座位空出来将停飞，表示这样对民众的健康还有其财务都会出现问题。

而根据美国旅游网站The Points Guy，随着美国疫情受到控制，自2021年6月开始，无论舱等，所有航空公司都已收回保留中间座位的做法。一如过去体型比较大的乘客或是替乐器买位置的乘客，所有乘客都可以加购座位，部份航空公司甚至第二个座位都是按照原价收费。

空下机位有助防疫?

根据美国疾病管制与预防中心(CDC)4月23日发布的一份报告，飞机乘客保持物理距离，包括通过中间座位空缺等方式的确可以减少机上新冠病毒暴露的风险，按照研究的模型可以减少暴露23%到57%。

《纽约时报》报道，研究报告中并未考量乘客戴上口罩后的差异。哈佛公共卫生学院专家艾伦 (Joseph Allen)认为， 戴口罩还是最好的防护措施。报道也提到，虽然有几起新冠病毒在飞机上传播的案例，「但飞机机舱通常是低风险环境，因为机上往往具有良好的空气通风和过滤功能」。

即便如此，美国CDC指南还是建议未接种新冠疫苗的人不要旅行，其发言人也对《纽约时报》表示，「一些航空公司一直在实行空位政策」，再加上戴口罩等防疫措施更能确保乘客安全。

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