以牙还牙！ 俄威胁切断天然气供应

(德国之声中文网) 俄罗斯威胁要切断通往德国的北溪1号天然气管道。鉴于德国叫停北溪2号，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Nowak）回应表示：“我们完全有权以牙还牙做出同等决定，实施禁运。” 他在俄罗斯国家电视台上的讲话还强调，莫斯科政府还没有决定这样做：“但欧洲的政客们对俄罗斯的声明和指责正把我们推向这个方向。” 他还警告说不要给向俄罗斯石油发禁令。这将推动价格大幅上涨：“可能升至每桶（159升）300美元，也许会更多。”

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大约十年以来，北溪1号一直是德国天然气供应的一个重要支线。管道从俄罗斯穿越波罗的海到梅克伦堡-前波莫瑞州。欧盟国家进口的天然气中，有40%以上来自俄罗斯。欧盟也正在努力争取减少对俄罗斯能源的依靠性。

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就在昨日（3月7日），社民党籍的德国总理肖尔茨表示，鉴于俄罗斯的能源供应对德国国计民生具举足轻重意义，因此，德国目前仍无意禁止进口。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）指出，德国使用的石油约三分之一来自俄罗斯，"要在一夜之间取代并不容易"。但他也表示，联邦政府正密切关注局势进一步发展，禁运令必须在欧盟层面上做出决定，目前并不排除其可能性。

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美国正在考虑叫停从俄罗斯进口石油。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示：“我们在美国本土进行讨论，也在与在欧洲和世界各地的盟友和伙伴进行讨论。“

让俄罗斯付出更多代价

西方国家计划对俄罗斯实施进一步制裁。美国总统拜登、德国总理肖尔茨、法国总统马克龙和英国首相约翰逊举行视频会议后，德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）表示：“领导人们再次强调了让俄罗斯无理由入侵乌克兰付出更多代价的决心。“ 他还补充说：“与会者一致认为，保护平民必须具有最高优先权，并且继续呼吁俄罗斯立即停止对乌克兰的攻击，因为这违反了国际法，并呼吁俄方全面撤军。”

（德新社，路透社等）

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