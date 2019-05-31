以牙还牙 中国将建立“不可靠实体清单”

（德国之声中文网）美中贸易战显现愈演愈烈之势，全球金融以及原材料市场被卷入其中，人们的神经高度绷紧。《环球时报》周五（5月31日）报道，作为反制神器，中国政府将建立"不可靠实体清单"制度，"不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人，将列入不可靠实体清单。"

这个重大宣布做出的时间点恰逢北京启动向美国600亿美元商品征收25%关税前夕。这项新关税将于周六（6月1日）启动，涉及美国5140种产品。它早在今年5月中旬就已宣布，是对美国政府向中国2000亿美元出口商品从10%提升至20%关税的回应。

除此之外，美国商务部周三（5月29日）还宣布，单独对中国钢制啤酒桶加征最多79.71%、对床垫1731.75%的关税，理由是中国方面的倾销行为。顺便提一句，德国的钢质啤酒桶也"躺枪"，将被征收8.6%的倾销关税，墨西哥的同类产品则被强征18.5%的关税。

美中贸易战现已持续了多月，国际货币基金组织最近表示，世界经济受到的影响目前已有所显现。

直至目前，美国向一半的中国产品加征了惩罚性关税，特朗普总统曾威胁说，会将这一惩罚性手段扩大至中国的全部出口产品。

在美国巨大贸易逆差的背景下，华盛顿希望中国继续开放市场，改善对知识产权以及商业机密的保护，并阻止强行技术转让。美国对中国实施的国企补贴政策也耿耿于怀，认为这是扭曲市场的行为。

除关税外，特朗普总统几周前加大了贸易战的攻势，将中国电信巨头华为及其数十家子公司写进"实体清单"，上了这一"黑名单"的企业，若同美国企业进行业务往来，必须得到华盛顿政府批准。

北京方面则以限制出口稀土进行威胁。稀土中的多种化学元素是高科技产品中不可或缺的材料，它们出现在智能手机、电脑以及其它电子产品中，也使用在风能机械和汽车领域。美国使用的稀土中有80%源于中国。中国媒体有过明确的表示，称中国有可能在贸易战中拿起稀土这一武器。《人民日报》的一篇社论写道，"勿谓言之不预！"

德新社认为，总体看，中方的腔调正在发生变化。之前，贸易战基本在官媒里被低调处理，但现在中国领导层却让人们做好长期应战的准备。

几周前，人们似乎觉得贸易争端的解决已近在眼前，但眼下很少有人再持这种想法，事实上，美中高层对话已经冻结。

一个突破这一僵局的契机可能在6月底于日本举行的20国峰会期间，届时美中两国的头面人物都将到场。

目前，中国国内的经济景气受到压抑，5月份官方公布的采购经理人指数下降了0.7%，降至49.4%。50%是工业活跃程度的枯荣线。去年夏季时，该指数还大幅位于这一枯荣线之上。

李鱼/洪沙（德新社等）