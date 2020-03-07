以牙还牙！美国空袭伊拉克境内亲伊朗民兵

（德国之声中文网）美国国防部在华盛顿通报说，此次"防卫性精确打击"的目标是亲伊朗民兵组织"真主党旅"（Kataib Hisbollah）的5座武器库。该民兵组织被认为要对日前联军在伊拉克首都巴格达以北的塔季（Tadschi）基地遭火箭攻击事件负责。

伊拉克军方称，美军对准军事组织部队、警察和军队的设施发动了4次空袭，这些设施分别位于纳杰夫（Nadschif）和巴格达以南的其它3个地区。什叶派圣城卡尔巴拉（Kerbela）机场一名发言人通报说一座建筑物被击中。

据打击"伊斯兰国"国际联军通报，本周三，在塔季军事基地遭火箭攻击事件中，有2名美军士兵和1名英军女兵丧生，另有12名士兵受伤。此前，"真主党旅"称赞了对该基地的攻击。该组织属于伊拉克国内最强大的武装组织。今年一月，伊朗苏莱曼尼将军在美军的一次空袭中丧生后，这个与伊朗关系密切的民兵武装发出报复威胁。在此之前，该组织就被认为要对以国际联军为目标的多次攻击行为负责。

美军塔季基地

在美军对苏莱曼尼的空袭行动中，"真主党旅"头目穆汗迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也被击毙。

目前，塔季基地里也驻扎有约50名执行培训伊拉克军人任务的德军官兵。据德方一名发言人表示，德军中无人受伤。鉴于伊拉克国内也发生冠状病毒疫情，数日来，德军在那里的培训工作已经中断。

凝炼/叶宣（德新社/路透社）