 以牙还牙:加拿大对美国征收报复性关税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2020

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时政风云

以牙还牙:加拿大对美国征收报复性关税

美国总统特朗普刚刚宣布对加拿大铝产品征收惩罚性关税，其邻国加拿大便以牙还牙，做出了“迅速且严厉”的回应。

Kanada I Chrystia Freeland (picture-alliance/empics/Canadian Press/A. Wyld)

加拿大副总理弗里兰向美国明确表态

（德国之声中文网）作为对美国对加拿大铝制品实施惩罚性关税的回应，加拿大宣布对来自这个邻国的进口产品也征收附加费。副总理弗里兰（Chrystia Freeland）在首都渥太华说，将“坚决果断”地采取行动，以保护自己的铝工业。 “美国对加拿大进口产品每增加一美元关税，我们就也将收取相应费用。”

弗里兰强调说，美国的惩罚性关税是“不必要、不合理和完全不可接受的”。她补充说：“加拿大的铝对于包括美国军事工业在内的美国工业来说非常重要。” 弗里兰还表示，特鲁多（Justin Trudeau）总理将首先就被加税的产品详细清单进行咨询。9月16日，纳税金额高达36亿加元（23亿欧元）的“反制”措施将生效。

关税增加百分之十

美国总统特朗普周四（8月7日）宣布再次对从加拿大进口的铝征收10％的惩罚性关税。他已经签署了相应的法令来保护美国经济。特朗普在访问俄亥俄州的一家洗衣机工厂时说：“加拿大一直在利用我们。”他指责加拿大向美国市场倾销廉价产品，摧毁了美国的就业机会。批评人士认为，无论对美国公司还是国内消费者来说，关税都将使产品更加昂贵。

两年前，特朗普已经对包括加拿大在内的多个国家的钢铁征收25％，对铝征收10％的惩罚性关税。欧盟也受到这些进口附加费的影响。当时加拿大也采取了对美国进口商品提高关税的反制措施。不到一年后，两个相邻的国家就取消惩罚性关税达成一致。

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旁若无记者 特鲁多惹毛特朗普

特朗普现在表示，当初他同意取消增加关税的条件是加拿大“不向我们的国家倾销产品，以及不扼杀我们铝工业的所有就业岗位”。但是加拿大生产商“违反”了这一承诺。据美国政府公布的数据，加拿大对美国的铝出口量增加了27％。

“荒谬”的指控

加拿大副总理弗里兰称特朗普的指控是“荒谬的”，但同时她也表示愿意就此举行谈判。她说：“我们不会使情况变得更糟糕，但是我们也不会退缩。”国内铝行业大约创造了10000个工作岗位，“对加拿大的经济很重要”。

美国的惩罚性关税将于8月16日生效。美国、加拿大和墨西哥之间签署的新自由贸易协定（USMCA）7月初生效刚刚几周后，美国便宣布了这一决定。在11月的总统大选中将争取连任的特朗普长期以来一直奉行的是贸易保护主义政策。

李京慧/任琛 (法新社、路透社、德新社)

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